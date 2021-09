Sähkölasku voi loksauttaa leuan tulevana talvena – Norjan vähäisten vesivarastojen ohella sähkön hintaa nostaa fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien kalleus

Kuluttajien on syytä varautua tulevana talvena suuriin sähkölaskuihin, etenkin jos Norjassa ei syksyn mittaan sada normaalia runsaammin, varoittaa kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Pohjoismaisen pörssisähkön hinta on huidellut viime aikoina poikkeuksellisen korkealla, mikä on johtunut muun muassa kuluneen kesän vähäiseksi jääneistä sateista Pohjolassa. Kun vesivarastot ovat jääneet normaalia niukemmiksi, pohjoismaisen sähköntuotannon kannalta keskeisten Norjan vesivoimaloiden tuotanto uhkaa jäädä normaalia vähäisemmäksi.

– Jos sademäärät pysyvät syksyn mittaan normaaleina, näyttää siltä, että talvella kannattaa varautua historiallisesti katsottuna koviin hintoihin. Kannattaa pitää peukkuja sen puolesta, että Norjassa tulee reippaasti vettä lähiaikoina, Ruusunen sanoi STT:lle.

Saksan energiapolitiikka vaikuttaa

Norjan vähäiset vesivarastot eivät suinkaan ole ainoa sähkön hintaa Pohjoismaissa nostava tekijä, vaan hintaa nostavat Ruususen mukaan myös korkeiksi nousseet fossiilisten polttoaineiden ja toisaalta päästöoikeuksien hinnat.

Nämä seikat nostavat sähkön hintaa etenkin Keski-Euroopassa, missä fossiilisilla polttoaineilla on sähköntuotannossa Pohjoismaita suurempi rooli. Ja koska Pohjoismaiden sähkömarkkinat ovat nykyisin uusien siirtoyhteyksien myötä aiempaa tiiviimmin kytköksissä Keski-Euroopan markkinoihin, heijastuvat sikäläiset hinnanmuutokset aiempaa voimakkaammin myös Pohjoismaiden markkinoille.

Keski-Euroopassa kovaksi nousseet sähkönhinnat ovat herättäneet keskustelua jopa sähkökriisistä.

Ruususen mukaan Saksassa korjataan nyt satoa Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen tehdystä päätöksestä luopua ydinvoimasta, mikä on lisännyt fossiilisten polttoaineiden osuutta maan sähköntuotannossa.

Ruususen mukaan saksalaista energiakeskustelua on leimannut liiallinen idealismi tosiasioiden tunnustamisen sijasta.

– Me olemme luottaneet siihen, että saksalaiset ovat järkeviä ja tekevät fiksuja valintoja, mutta tässä tapauksessa niin ei tehty. Päätökset eivät ole perustuneet kokonaisuuden hallintaan, Ruusunen sanoo.

– Saksassa kansa saa nyt, mitä he tilasivat.

”Saunan kanssa tarkkana”

Jättisuurten sähkölaskujen välttämiseksi kuluttajan kannattaa kiinnittää huomiota ennen muuta eniten sähköä käyttävien laitteiden kuten sähkökiukaiden toimintaan, neuvoo energian säästöneuvontaan erikoistuneen Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Samoin kannattaa olla tarkkana esimerkiksi lattialämmityksen ja ilmanvaihtolaitteiden lämmitystoimintojen kanssa, sillä ne syövät myös helposti paljon sähköä.

– Jos sähkösaunan päälläoloajasta pystyy nipistämään edes hiukan, pystyy sillä lailla vaikuttamaan sähkölaskuun jo varsin tehokkaasti, Suur-Uski sanoo, mutta kehottaa samalla tarkkuuteen kaikkien muidenkin sähkölaitteiden kanssa.

Sähkölaitteiden jokapäiväisten käyttötilanteiden ohella Suur-Uski korostaa laitteiden hankintatilanteiden merkitystä, sillä vähän kuluttavia laitteita hankkimalla kuluttaja pystyy helpoimmin leikkaamaan sähkölaskuaan.

Samoin Suur-Uski kehottaa mahdollisuuksien mukaan käyttämään automaatiojärjestelmiä, jotka esimerkiksi lämmittävät asuntoa tai käyttövettä silloin, kun sähkön hinta on halvimmillaan.

Tuomas Savonen

STT

