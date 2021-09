CSU:n mielestä Scholzilla parhaat mahdollisuudet Saksan seuraavaksi liittokansleriksi

Saksassa Baijerin kristillissosiaalisen unionin (CSU) mielestä sosiaalidemokraattien Olaf Scholzilla on parhaat mahdollisuudet tulla Saksan seuraavaksi liittokansleriksi.

CSU:n ja sen sisarpuolueen Saksan kristillisdemokraattisen unionin (CDU) konservatiivinen allianssi saavutti sunnuntaisissa vaaleissa huonoimman tuloksensa sodan jälkeisen Saksan historiassa.

Huonosta vaalituloksesta huolimatta CDU:n puheenjohtaja Armin Laschet on sanonut puolueensa yrittävän muodostaa hallituskoalition ja olevan valmis neuvotteluihin vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa.

Tiistaina kokoontunut CSU:n uusi parlamenttiryhmä vetäisi kuitenkin maton Laschetin jalkojen alta ilmoittamalla, että sosiaalidemokraattien (SPD) pitäisi olla ensimmäisenä jonossa seuraavaa hallitusta muodostettaessa.

– SPD ei ole kovin paljon edellä, mutta se on (konservatiiviblokin) edellä, sanoi CSU:n parlamenttiryhmän johtaja Alexander Dobrindt.

Hän lisäsi, että konservatiiviblokin täytyy siksi odottaa, että muut puolueet keskustelevat ensiksi SPD:n kanssa.

– Tällä hetkellä Olaf Scholzilla on selvästi paremmat mahdollisuudet tulla liittokansleriksi, sanoi puolestaan Baijerin pääministeri Markus Söder, joka on myös CSU:n johtaja.

Söderin mukaan vaalitulos täytyy hyväksyä, koska kyse on demokratian perussäännöstä.

Söder tavoitteli keväällä kristillisdemokraattien liittokansleriehdokkuutta, mutta hävisi kilvan Laschetille.

Laschetia on kuitenkin enenevässä määrin painostettu luopumaan toiveistaan, ja myös hänen omasta puolueestaan on huomautettu, ettei vaalitulos anna hänelle mandaattia hallituksen muodostamiseen ja liittokansleriksi ryhtymiseen.

Saksalaismedioiden kyselyt: Kansa ei halua Laschetia maan seuraavaksi johtajaksi

Suurin osa saksalaisista ei halua kristillisdemokraattipuolue CDU:n johtajan Laschetin johtavan tulevia hallitusneuvotteluja, selviää saksalaismedioiden julkaisemista kyselyistä. Kyselyiden tuloksista kertoo esimerkiksi uutistoimisto DPA.

CDU ja sen sisarpuolue CSU ottivat vaaleissa karvaan tappion, sillä puolueen kannatus laski ennätysalhaalle noin 24 prosenttiin. Suurimman äänisaaliin vei demaripuolue SPD, jonka osuus oli 25,7 prosenttia.

Augsburger Allgemeinen julkaiseman kyselyn mukaan yli 70 prosenttia saksalaisista pitää joko täysin tai melko vääränä sitä, että Laschet haluaa liittokansleriksi. 5 000 vastaajasta reilu viidennes oli Laschetin suunnitelmien kannalla. CDU/CSU:n kannattajista kyselyssä hieman yli puolet tukee Laschetia liittokansleriksi ja liki kolmannes vastustaa.

Bild-lehden julkaisemassa kyselyssä vain 13 prosenttia halusi Laschetista liittokanslerin. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei Laschetin pidä jäädä CDU:n johtoon.

ARD:n julkaisemassa kyselyssä 55 prosenttia saksalaisista kannattaa koalitiohallitusta, jossa ovat mukana Scholzin SPD, vihreät ja liberaalipuolue.

Vaalien tulos on niin tasainen, että hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita. Molemmat kärkiehdokkaat Angela Merkelin seuraajaksi vakuuttivat sunnuntaina ARD-televisiokanavan haastattelussa, että hallitus on muodostettu jouluun mennessä.

STT

