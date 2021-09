Salo pärjää kokoistensa joukossa – kolme palloilun pääsarjaseuraa on väkilukuun nähden varsin hyvä määrä

Salo on toistaiseksi pysynyt väkiluvultaan Suomen 20 suurimman kaupungin joukossa hieman yli 50 000 asukkaallaan. Samaan kastiin se kuuluu palloilun pääsarjapaikkojen määrässä.

Salkkari syynäsi kahdeksan seuratuimman palloilulajin tämän syksyn liigajoukkueiden kotipaikkakunnat. Salo pärjää tässä vertailussa kokoistensa joukossa FC Halikon naisfutsalin, LP Viestin naislentopallon ja Vilppaan mieskoripallon myötä.

19:nneksi suurimman kaupungin ”sijoitus” palloilukatsauksessa on jaettu 16:s. Samaa sijaa jakavat Kotka (väkiluvultaan 20:s), Rovaniemi (17:s) ja Vaasa (15:s). Yksi joukkue enemmän löytyy monista muista väkiluvuiltaan top-10:n ulkopuolisista kaupungeista eli Joensuusta, Kouvolasta ja Lappeenrannasta.

Nämä itäisemmän Suomen paikkakunnat ovat väkiluvultaan vielä melko vertailukelpoisia Saloon. Kun neljä joukkuetta on myös yli tuplasti Saloa enemmän asukkaita sisältävässä Lahdessa, on kolmen joukkueen luku jo varsin kunnioitettava.

Katsannossa erottuu Mikkeli. Yli 52 000 asukkaan kaupungin ainoa pääsarjajoukkue on Jukurit miesten jääkiekossa. Toisenlaisilla linjauksilla myös tulokset olisivat toki olleet hieman toisenlaisia, pelaahan Mikkelissä miesten Bandyliigan joukkue Kampparit.

Raja on kuitenkin vedettävä johonkin, ja tässä tapauksessa se tehtiin kahdeksaan lajiin, joissa sarjatoiminta on suhteellisen laajaa sekä naisissa että miehissä. Viiva vedettiin siis käytännössä juuri jääpallon ja käsipallon väliin.

Massan laki pätee varsin hyvin palloilusarjoihin. Helsingissä asuu yli kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin väkiluvultaan viidenneksi suurimmassa kaupungissa eli Oulussa. Helsingin ero listakolmoseen (Tampere) on yli 400 000, -vitoseen (Turku) jo lähes puoli miljoonaa asukasta.

Poikkeamiakin silti löytyy, eikä kovin yllättävistä suunnista eli pääkaupunkiseudulta. Espoossa asuu toiseksi ja Vantaalla neljänneksi eniten väkeä. Aikuisten pääsarjapalloiluihin asti tämä ei vuosien mittaan ole heijastunut samalla mittakaavalla.

Vantaalla on neljä liigaseuraa eli vain yksi Saloa enemmän. Väkiluku on Vantaalla lähes viisinkertainen, ja kaupunki on tässä katsanossa niin sanotusti suurin pudottaja.

Merkittävä tekijä väkilukuun nähden on etenkin Seinäjoki. Alle 65 000 henkilön kaupungissa on kuusi pääsarjaseuraa.

Seinäjoen tapauksessa mielenkiintoista on toki se, että näin suuri luku perustuu pitkälti Nurmon Jymyyn. Nurmossa asui vain hieman yli 10 000 ihmistä siinä vaiheessa, kun kunta liittyi Seinäjokeen vuonna 2009.

Näin ollen Nurmon Jymyn naislentopallo ja miessalibandy muodostavat merkittävän osan koko Seinäjoen skenestä.

Myös Jyväskylän ja Hämeenlinnan joukkuemäärät ovat suuremmat kuin väkiluvuista voisi päätellä. Opiskelukaupunki Jyväskylän kahdeksasta pääsarjaedustajasta viisi löytyvät uusimmista lajeista eli futsalista ja salibandysta.

20 VÄKIRIKKAIMMAN KAUPUNGIN PÄÄSARJAJOUKKUEET

Helsinki ja Mikkeli erottuvat

Helsinki 20

Tampere 13

Espoo, Turku 9

Jyväskylä 8

Kuopio 7

Oulu, Seinäjoki 6

Hämeenlinna 5

Joensuu, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Pori, Vantaa 4

Kotka, Rovaniemi, Salo, Vaasa 3

Mikkeli 1

Loimaa – Suomen palloilun pääkaupunki

Ison kunniamaininnan ansaitsee Loimaa. Kaupungissa on kuntaliitosten jälkeenkin hädin tuskin 15 000 asukasta mutta silti kolme liigajoukkuetta. Lentopallo-Hurrikaanin ja koripallo-Bisonsin lisäksi tuli alkaneeksi kaudeksi uutuus miesten futsalista. Alastaron Urheilijat kun saavutti historiallisen sarjanousun.

Loimaa onkin itse asiassa väkilukuun suhteutettuna Suomen palloilupääkaupunki. Ero seuraaviin on jopa selvä.

Myös Nokialla on kolme liigajoukkuetta, mutta myös yli tuplasti enemmän asukkaita. Nokialla on myös etuna Tampereen läheisyys – toki Loimaan tapauksessa voi olla osin hyödyksikin se, ettei 60 kilometrin säteellä ole suuria tai keskisuuria kaupunkeja.

Muista väkiluvultaan top-20-paikkakuntien ulkopuolisista enemmän kuin yksi pääsarjajoukkue löytyy Siilinjärveltä. Naisten ja miesten superpesisryhmät nostavat kartalle Kuopiosta pohjoiseen sijaitsevan ”vanhan Salon” kokoisen kaupungin.

Vähintään yksi kahdeksan vertailulajin liigajoukkue löytyy yli 70 paikkakunnalta – suurin ilman tätä meriittiä etenevä yksikkö on 46 000 asukkaan Lohja.

Suurten kaupunkien jääkiekko, pienten paikkakuntien futsal