SaloJazz Cornerissa tällä viikolla runoutta ja juurevaa musiikkia

Salon keskustassa syyskuun ajan toimivassa SaloJazz Cornerissa (Turuntie 5) kuullaan tällä viikolla kaksi konserttia. Keskiviikkona lavalle astuu Antton Kainulainen & Blues Ones, ja lauantaina vuorossa ovat White Mule ja Chess Masters.

Blues Ones ja Anton Kainulainen yhdistävät esityksessään lavarunouden ja bluesin. Blues Ones on neljän muusikon ja yhden teatterintekijän muodostama yhtye, jonka lähtökohtana ovat Markku Innon omintakeiset runot. Pääosa runoista on kokoelmasta Blues One, jonka kaikki tekstit on nimetty tunnettujen blueskappaleiden mukaan.

Runojen tulkitsija Antton Kainulainen muistetaan muun muassa Salon Teatterin Housut pois -musikaalista. Kokoonpanossa soittavat Kimmo Gröhn, saksofoni, Timo Saarinen, kitara, Esa Salminen, basso ja Kimmo Lilja, rummut.

Lauantaina SaloJazz Cornerissa esiintyy juureva salolainen rock-yhtye White Mule. Muulien ohjelmiston runko koostuu lähinnä klassisista rock ’n’ roll kappaleista, mutta ohjelmistoa maustetaan muun muassa juurevalla bluesilla ja svengaavalla soulilla. Yhtyeessä soittavat Jyrki Sippola, laulu ja piano/urut, Lassi Hirvonen, kitara ja slidekitara, Pasi Ronkanen, laulu ja basso ja Arto Timonen, rummut.

Lauantain toinen artisti Chess Masters tarjoilee 50–60-luvun sinisiä säveliä aitojen Hammond-urkujen, huuliharpun, kitaran ja pienten putkivahvistinten soundilla improvisaatiosta tinkimättä. Yhtyeeseen kuuluvat Antti Mäkiranta, laulu ja huuliharppu, Jonni Seppälä, laulu ja kitara, Hannu Hiltula, Hammond-urut ja Karri Kerkelä, rummut.

Bändin nimi juontaa juurensa Chess-levy-yhtiön vaikutteisiin. Chessin levytyksiä uudelleenjulkaistiin Chess Masters -levyillä, joilla cd-muodon saivat lukuisat 50–60-lukujen merkittävät artistit, kuten Little Walter, Howlin’ Wolf, Big Walter Horton, John Lee Hooker, Muddy Waters ja Chuck Berry.

Antton Kainulainen & Blues Ones SaloJazz Cornerissa (Turuntie 5) 15. syyskuuta klo 19, White Mule & Chess Masters 18. syyskuuta klo 19.