Salon kaupunki: Vuokratalojen ongelmat täytyy selvittää – ”Ei hyvää mainosta Salolle eikä vuokrataloyhtiölle”

Salon Seudun Sanomien tiistaisessa (7.9.2021) numerossa kerrottiin Salon Vuokratalot Oy:n Paltankujan asuntojen rapistuneesta kunnosta ja siitä, ettei asukkaiden toiveita välttämättömistä kunnostuksista kuulla. Asukkaat jopa ihmettelivät, aikooko vuokrataloyhtiö ajaa Inkereen talot purkukuntoon huollot laiminlyömällä.

Salon kaupunki omistaa Salon Vuokratalo Oy:n, joka on kaupungin kirjoissa tytäryhteisön nimikkeellä. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Salon kaupungilla on yli 50 prosenttia äänivallasta. Omistajana Salon kaupunki käsittelee konsernin yhtiöiden asioita konsernijaoksessa, jonka seuraava kokous pidetään lokakuun alussa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on myös konsernijaoston puheenjohtaja, eli tällä valtuustokaudella Saku Nikkanen (sd.). Nikkanen sanoo olevansa huolissaan uutisesta, jonka mukaan kaupungin omistusten kunto on rapistumassa.

– Konsernijaoston puheenjohtajana tähän täytyy puuttua. Toteuttaa omistajaohjausta, mitä konsernijaostolta edellytetäänkin, Nikkanen sanoo.

Nikkasen mukaan uutiset vuotavista katoista ja lahoavista räystäänalusista ovat kiusallisia omistajalla eivätkä hyvää mainosta Salon kaupungille ylipäätään. Niinpä tuleva konsernijaoston puheenjohtaja lupaakin ensi töikseen, että asiaa tulee selvittää perin juurin.

– Ensin selvitetään, sitten asiaa ruvetaan korjaamaan. Tämä on tietenkin myös rahakysymys: omaisuusmassa on iso – 1 500 asuntoa – mutta kyllä omaisuudesta täytyy pitää huolta, ihan jo asukkaidenkin puolesta, Nikkanen sanoo.

Nikkanen arvelee, että omistuksissa on mukana iäkkäitäkin kiinteistöjä, ja että tilanne kohtuullisten vuokrien ja kunnossapidon tasapainon suhteen voi olla haastava.

– Ymmärrän kyllä, että vuokrataso on hyvä pitää alhaisena, mutta ei vuokria voi pitää sillä tasolla, etteivät paikat pysy kunnossa. Perusasioihin kuuluu, etteivät asuntojen katot vuoda, Nikkanen sanoo.

Konsernijaoston puheenjohtajana Nikkanen haluaa, että kaupungin vuokra-asuntojen tilasta tehdään kartoitus ja tilannekuva selvitetään. Selvitykseen kuuluu myös pohdinta, pitääkö joistain kiinteistöistä luopua.

– Ei tämä sinänsä ihan uusi asia ole, samasta aiheesta vasemmistoliitto teki viime valtuustokaudella jo aloitteen, ja siitä on keskusteltu. Nyt keskusteluun tulee varmasti lisää vauhtia, Nikkanen arvelee.

Myös Salon kaupunginjohtaja Tero Nissinen on huolissaan uutisista, joiden mukaan kaupungin omaisuus rapistuu.

– Selvästi on syytä kantaa asiasta huolta, vaikka en yksityiskohtiin osaa ottaa kantaa. Kuvallista aineistoa ja muuta kerrontaa asiasta on kuitenkin olemassa, Nissinen sanoo.

Nissinen arvele, että yhtälö, jossa vuokrataso pyritään pitämään alhaisena ja jolla tulisi kustantaa ison kiinteistömassan kunnossapito, voi olla yhtälönä haastava. Siitä huolimatta:

– Omistajan vinkkelistä on syytä kantaa huolta siitä, miten omaisuudesta pidetään huolta.

Nissinen toteaa, että lokakuun alussa konsernijaoston kokouksessa yhtiöihin valitaan uudet hallitukset ja myös vuokrataloasia tulee kokouksessa varmasti esiin.

– On aika varmaa, että silloin keskustellaan laajasti siitä, missä tilassa yhtiö on. Nyt selvitellään miten maailma makaa ja mitä asioille pitäisi tehdä, Nissinen sanoo.

Nissisen mukaan yksi käsiteltävistä asioista on muun muassa kiinteistönhoitosopimusten ja alihankintojen tarkastelu.

– Vuokrataloyhtiön hallitus ja toimiva johto vastaa operatiivisesta toiminnasta. Kaupungin ei pidä rahoittaa yhtiötä, vuokratuloilla pitää kattaa menot. Kun tulee kysymykseen rahoittaminen ja omistaminen, silloin on kaupungillakin sanansa sanottavana, Nissinen sanoo.

Nissisen mukaan ei ole toivottavaa saati hyväksyttävää, että vuokratalojen annettaisi rapistua siihen kuntoon, että niitä ei kannata enää korjata – kuten Paltankujalla jo on ehditty epäillä.

– Totta kai yhtiön tulee tulla toimeen ja arvioida kiinteistökantaansa. Mikäli haetaan laajempia ratkaisuja, silloin täytyy kommunikoida omistajan kanssa, Nissinen sanoo.

Tästä on kyse – Paltankujan asunnot huonossa kunnossa

Salon Vuokratalot Oy on Salon kaupungin omistama yhtiö, jolla on noin 1 500 asuntoa. Vuokrataloyhtiön isännöinnistä vastaa OP-koti Lounaismaa Oy.

Tiistain Salon Seudun Sanomissa joukko Salon Vuokratalot Oy:n asiakkaista arvosteli taloyhtiön toimintaa Perttelin Paltankujan asuntojen kohdalla. Asukkaat ja kaupunginvaltuutettu Jarkko Anttila (sd.) listasivat lukuisia epäkohtia ja arvostelivat vuokrataloyhtiötä siitä, että asuntojen annetaan rapistua eikä isojakaan vikoja, kuten vuotavia kattoja, korjata. Myös isännöitsijän toimintatapoja arvosteltiin.

Viime lokakuussa Salon vasemmistoliitto oli huolissaan Salon Vuokratalot Oy:n kehityksestä sekä operatiivisesta johtamisesta ja tekiasiasta aloitteen kaupunginhallituksessa.

Salon Vuokratalojen toimitusjohtaja Oili Välikangas kommentoi yhtiön toimintaa Perttelin asuntojen kohdalla tiistain Salon Seudun Sanomissa todeten muun muassa, että vaihtuvuus on Perttelin asunnoissa pientä, joten pääosin asukkaat ovat tyytyväisiä asuntojensa hinta-laatusuhteeseen. Välikangas kirjoittaa myös, että Salon Vuokratalot Oy isännöi asuntoja omakustannusperiaatteella. Toisin sanoen, asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla katetaan kaikki asuntojen rakentamisesta, ylläpitämisestä, korjaamisesta ja hallinnosta aiheutuneet kulut, eli ”asukkaat maksavat kaikki menot.”

Välikankaan mukaan Salon Vuokratalot Oy on vuosien mittaan joutunut luopumaan taloista, joiden käyttöaste on ollut alhainen tai joista kertyvillä vuokrilla ei saada katettua talon kuluja. Näin on Välikankaan mukaan käynyt etenkin kaupunkikeskuksen ulkopuolella sijaitsevilla taloilla.