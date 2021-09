Salon kirjastopalvelut järjestää asiakaskyselyn – saatua tietoa hyödynnetään kirjastoverkkoselvityksessä

Salon kirjastopalvelut järjestää asiakaskyselyn, jossa kerätään tietoa kirjaston kehittämistä varten. Kyselyllä saatavaa tietoa hyödynnetään parhaillaan laadittavassa kirjastoverkkoselvityksessä.

Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti kirjaston verkkosivujen kautta tai kirjastoista saatavilla paperilomakkeilla. Kysely on avoinna lokakuun loppuun saakka.

Salon kirjastopalveluihin kuuluu pääkirjaston lisäksi yhdeksän lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa. Parhaillaan laadittavassa kirjastoverkkoselvityksessä kartoitetaan, mihin suuntaan palveluita on hyvä lähteä kehittämään.

Kirjaston palveluverkko on edelleen hyvin pitkälle samankaltainen kuin vuoden 2009 kuntaliitoksen aikaan. Nyt on tarkoitus arvioida kattavasti, miten kirjastopalveluita on hyvä järjestää Salossa.

Kirjastopalveluiden asiakaskyselyllä kartoitetaan asiakkaiden odotuksia kirjaston tarjoamista palveluista.