Salon markkinat lähestyvät, lähde mukaan vain terveenä

Perinteiset Salon syysmarkkinat valtaavat Salon torin ja sen ympäristön jälleen välivuoden jälkeen tämän viikon torstaista lauantaihin. Markkinat on avoinna torstaina ja perjantaina klo 7–20 ja lauantaina klo 7–16.

Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander haluaa muistuttaa kaikkia koronaturvallisuudesta.

– Vilkkaimpia aikoja on perinteisesti olleet perjantai-illat sekä lauantaina keskipäivä. Joten jos on mahdollisuus tulla muina ajankohtina, niin välttää pahimmat ruuhkat ja jonotusajatkin ovat lyhyemmät, Nikander korostaa kaupungin tiedotteessa.

Markkinoille tulijoiden on tärkeää muistaa, että markkinoille ei pidä tulla, jos on pieniäkin koronavirusinfektion tai muun hengitystieinfektion oireita. Tapahtumassa on vahva maskisuositus, koska alueelle saattaa muodostua paikoin ruuhkaa. Lähikontakteja tulee välttää mahdollisuuksien mukaan ja turvavälit on pyrittävä pitämään.

Tapahtumaan saapuville suositellaan myös Koronavilkku-sovelluksen lataamista älypuhelimeen mahdollisten altistusten ja tartuntaketjujen selvittämisen helpottamiseksi.

Markkina-alue on laaja, joten seurueiden ja yksittäisten markkinavieraiden välisiä turvavälejä on mahdollista noudattaa, mutta ajoittaista ja paikoittaista ruuhkautumista ja jonoutumista voi syntyä. Tällaisissa tilanteissa alueella liikkuvat järjestyksenvalvojat pyrkivät puuttumaan asiaan esimerkiksi huomauttamalla turvaväleistä. Kaikilla tapahtumaan saapuvilla kauppiailla on myyntipisteillään käsihuuhteet.

Kaupungin kontissa esittäytyy tänä vuonna Salon nuorten työpajatoiminta.

– Voit tukea nuorisotyötä ostamalla tuotteita ja tutustua toimintaan. Pisteellä on myös arvonta, jonka palkintoina on Metka-kahvilan ja Metka-puodin tuotteita, vinkkaa nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen.

Kaupungin kontti sijaitsee tutulla paikallaan ympyräparkin ja Horninpuiston kulmauksessa.