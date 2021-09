Salossa ja sen lähikunnissa ei ole maanantaina raportoitu uusia koronatartuntoja, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja on 25, joista 20 on todettu Turussa.

Koko Suomessa uusia tartuntoja on 273. Yhden rokoteannoksen saaneita on koko väestöstä nyt 73,7 prosenttia. Kaksi rokoteannosta on saanut 60,7 prosenttia.