Salon väkiluku kääntyi taas pakkaselle

Salon väkiluku näyttää alkuvuoden nousun jälkeen kääntyneen jälleen laskuun. Kun elokuun väkilukua verrataan tammikuun väkilukuun, miinusta on 67 henkilöä.

Se on huono uutinen kaupungille, jossa on ehditty jo iloita väkiluvun kasvusta kuluvana vuonna. Heinäkuun loppuun mennessä kaupungin väkiluku oli noussut lähes 50 ihmisellä.

Tilastokeskuksen elokuun väkiluvut ovat ennakkotietoja, jotka tarkentuvat myöhemmin.

Seitsemässä Varsinais-Suomen kunnassa väkiluku on pienentynyt elokuussa vuoden alkuun verrattuna. Suurin pudotus on Loimaalla, jossa väkiluku on laskenut tammikuusta noin sadalla.

Salon lisäksi myös naapuri-Somero on elokuussa menettäjien joukossa.

Alueen kunnista eniten väkimääräänsä näyttää kasvattaneen Sauvo, jossa lisäystä on elokuun laskennassa 38. Myös Kemiönsaaressa on lähes 30 asukasta tammikuuta enemmän.

MAAKUNNAN suurimmat kasvajat löytyvät Turun kyljestä. Kaarinassa on 580 asukasta enemmän kuin vuoden alussa.

Kaarinan väkimäärän kasvu on huikea menestystarina Varsinais-Suomen mittakaavassa. Turun väkiluku on kasvanut samassa ajassa reilulla 600 henkilöllä.

Turun kehyskunnista Raisio ja Lieto kasvavat selvästi Kaarinaa heikommin. Raisiossa väkiluku on noussut 230 henkilöllä vuoden alusta ja Liedon noin sadalla.