THL: Salossa oli toukokuussa kuusi alimiehitettyä hoivakotia – Vanhuspalveluihin kaivataan etenkin hoiva-avustajia

THL:n kyselytutkimuksen mukaan Salossa kuusi hoivakotia jäi toukokuussa alle lakisääteisen hoitajamitoituksen, mikä on tällä hetkellä 0,55 hoitajaa per asiakas. Hoivakodeista viisi oli Salon kaupungin yksiköitä.

Alhaisin hoitajamitoitus Salossa oli toukokuussa toteutetun kyselyn mukaan Tupurin Attendon hoivakodissa, jossa mitoitus jäi 0,37:ään. Attendo Tupurin hoivakodin johtaja Päivi Virtanen kertoo, että syynä alhaiseen lukuun oli inhimillinen erehdys.

– Siinä on inhimillinen virhe, tein mokan kun täytin kyselyä. Luvalla sanoen tutkimuslappu on melko hankala täytettävä, Virtanen myöntää auliisti.

Virtasen mukaan Tupurissa hoitajamäärä on nyt ja oli toukokuussakin vaaditulla tasolla.

– Meitä on 0,55 hoitajaa asiakasta kohden ja vähän enemmänkin, Virtanen sanoo.

THL:n listauksessa Salon kaupungilla viidessä yksikössä oli alimitoitusta hoitajien määrässä. Salon vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegrenin mukaan tähän on vähintäänkin kolme syytä. Ensimmäinen on se ilmeisin:

– Meillä on liian vähän ihmisiä tekemään välillistä asiakastyötä. Tarvitsemme lisää etenkin hoiva-avustajia, esimerkiksi tiskien ja pyykkien hoitamiseen, ruokakärryjen viemiseen ja roskisten tyhjentämiseen.

Lindegrenin mukaan suurin syy hoitajamitoituksen täyttymättömyyteen on siinä, että tarvittaisiin 20 hoiva-avustajan työpanosta, niin mitoitus täyttäisi lain minimin.

– Varahenkilöitä palkataan koko ajan, myös hoiva-avustajia, joita esitämme ensi vuodeksi palkattavan 20 lisää, Lindegren sanoo.

Toinen syy löytyy Lindegrenin mukaan viime kevään tilanteesta, jolloin oli aito pula sijaisista.

– Viime toukokuussa oli todella tiukka sijaistilanne, ja siksi aloitimmekin varahenkilöstön rekrytoinnin. Toukokuussa seuranta-aikana oli joitakin vuoroja, kun sijaisia ei vain löytynyt. Tämä on vaikuttanut kyselyn tulokseen, vaikka henkilöstömme on joustanut todella paljon ja tehnyt kahtakin vuoroa, Lindegren sanoo.

Lindegren muistuttaa, että Salon vanhustenpalveluissa on sama määrä ihmisiä töissä kuin vuotta aiemminkin – väkeä ei ole vähennetty, päin vastoin, lisää yritetään palkata koko ajan.

– Lisäksi sijaisten hankkiminen on työllistänyt paljon vakihenkilökuntaa, jolta se on vienyt varsinaista työaikaa asiakkaiden parissa. Tähän kuluvaa aikaa ei oteta huomioon mitoituslaskennassa. Se muodosti oman oravanpyöränsä.

Jottei asia olisi liian yksinkertainen, puutteisiin hoitajamitoituksessa on vaikuttanut Lindegrenin mukaan suuresti myös uusi THL:n laskentatapa. Tämä on syy numero kolme.

– Uusi ohjeistus välittömien ja välillisten työtehtävien laskennasta tuli kuntiin marraskuussa, jolloin budjetti oli jo hyväksytty. Laskutapa on mielenkiintoinen, Lindegren johdattaa asian byrokraattiseen puoleen.

Lindegren kertoo esimerkin: mikäli hoitaja pesee asiakkaan pyykit tai tiskit tämän omassa asunnossa, kyse on välittömästä työstä. Mutta jos hoitaja vie pyykin tai tiskit yksikön yhteisiin pesukoneisiin, työ muuttuu välilliseksi, ja tämä vaikuttaa hoitajamitoitukseen.

– Lisäksi fyysiset tilat, esimerkiksi pitkät käytävät, vaikuttavat paljon mitoitukseen. Kuten sekin, jos työtä järkeistetään yhdistämällä tehtäviä. Paras mitoitus tulee hoitamalla kerralla yhden asiakkaan asiat, ei yhdistämällä monia, mikä olisi tehokkaampaa, Lindegren sanoo.

Yksi lisätekijä on Lindegrenin mukaan se, että uusi ohjeistus saapui kesken jo hyväksytyn budjettikauden.

– Siksi on ollut todella hyvä asia, että olemme saaneet palkata lisää työvoimaa varahenkilöstöön keskellä vuotta.

Yksiköt Salossa, joissa hoitajamitoitus ei toteutunut toukokuussa 2021

Listauksessa on Salon ympärivuorokautiset tehohoidon yksiköt ja yksiköt, joissaonsen lisäksi tavallista palveluasumista. Mukana vain laitokset, joissa hoitajamitoituksen lakisääteinen raja 0,55 alittui.

Attendo Tupuri / Attendo Oy: Hoitajamitoitus toukokuussa 2021: 0,37

Perniön palvelukeskus / Salon kaupunki: Hoitajamitoitus toukokuussa 2021: 0,48

Kukonkallion hoivakoti / Salon kaupunki: Hoitajamitoitus toukokuussa 2021: 0,49

Anninkartanon ryhmäkoti / Salon kaupunki: Hoitajamitoitus toukokuussa 2021: 0,52

Paukkulakoti / Salon kaupunki: Hoitajamitoitus toukokuussa 2021: 0,52

Alppilakoti / Salon kaupunki: Hoitajamitoitus toukokuussa 2021: 0,54Lähteet: HS/THL

”Varahenkilöitä ja hoiva-avustajia palkataan koko ajan”

Salon kaupunki haki sote-alan työntekijöitä kesällä ja sai elokuun alussa päättyneellä rekrytointikampanjallaan 123 työhakemusta. Nyt Salo ilmoittaa hakevansa 17 lähihoitajaa töihin lokakuusta alkaen. Ilmeisesti rekrytointikampanja ei ratkaissut Salon kaupungin vanhuspalveluiden työntekijäpulaa kerralla?

– Moni oli hakenut muihin sote-alan töihin, esimerkiksi vain mielenterveyspuolelle tai terveyskeskussairaalaan, joten kaikki paikat eivät täyttyneet, Salon vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren sanoo.

Lindegrenin mukaan hakemusten suuri määrä oli ilonaihe sinänsä, mutta se ei riitä.

– On selvää, että meillä on tarve saada kaikki varahenkilöpaikat täytettyä. Varahenkilöitä ja hoiva-avustajia palkataan koko ajan, Lindegren sanoo.

Salon kaupungin vanhuspalveluissa on haettavana 17 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta 4.10.2021 alkaen. Tehtävä sijoittuu Salon kaupungin vanhuspalveluiden sijaispooliin, joka toimii koko kaupungin alueella. Varahenkilöstön tehtävänä on äkillisten poissaolojen sijaistaminen. Työalue sisältää useita työyksiköitä.

– Kyse on kuukausipalkkaisesta vakityöstä, jossa koulutetut työntekijät sijaistavat eri yksiköissä muita tarpeen mukaan, Lindegren täsmentää.

Avi: Vähimmäismitoituksen alittamisesta tullaan pyytämään selvitys

Aluehallintoviraston ja Valvira valvovat vanhuspalveluiden henkilömitoitusta. Lounais-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Heidi Seppälä sanoo, että jos ja kun paljastuu hoivayksiköitä, joissa mitoitus ei toteudu, siihen puututaan.

– Asiasta aletaan kysellä selvityspyynnöllä, miksi mitoitus on alittunut. Sitten tehdään yksikkökohtaista harkintaa, miten asian selvittelyä jatketaan, Seppälä sanoo.

Viime vuoden lokakuussa vanhuspalvelulaki uudistui. Laissa säädettiin muun muassa vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta. Lain mukaan se nousee asteittain. Aiemmin mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Nyt minimi henkilöstömitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohti. Ensi vuoden alusta määrä nousee 0,6 henkilöön työntekijää kohti, ja vuonna 2023 mitoituksen tulee olla 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

THL ja Valvira ovat seuranneet mitoituksen toteutumista nyt kaksi kertaa, viime marraskuussa ja viime toukokuussa.

Salossa oli kuusi yksikköä, jotka alittivat toukokuussa minimin.

– Tämä on aika uusi kyselylomake, ja voi olla, että osassa on tehty virheitä tietämättömyyttään eikä välittömään asiakastyöhön kohdistunutta resurssia ole osattu ilmoittaa oikein. Mutta alitusten syitä selvitetään lähiviikkoina. Yleensä yksiköt vastaavat näihin selvityspyyntöihin aika nopeasti, Heidi Seppälä sanoo.

Mitoitus on ympäri­vuorokautisessa hoivassa nyt 0,55 työntekijää asiakasta kohti. Määrä nousee vuoden 2022 alussa 0,6:een. Vuonna 2023 henkilöstömitoitus on 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

THL arvioi lain tullessa voimaan, että tavoiteltuun 0,7 mitoitukseen tarvitaan noin 4 400 hoitajaa lisää. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan vanhuspalvelujen lakisääteinen mitoitus alittuu yhä noin joka kymmenennessä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikössä.