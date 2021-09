Salon vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja: Asiakasmaksut pidettävä maltillisina

Hyvinvointipalvelut ovat kaupungin tärkeimpiä perustehtäviä, sanoo vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Piia Keto-oja (sd.).

Vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto.

– Kaupungin vapaa-ajan palvelut ovat aina kuuluneet omaan elämääni. Lapsuudessa ja nuoruudessa vietin paljon aikaa niin urheilupuistossa kuin koulujen liikuntasaleissa, kertoo Keto-oja.

Lautakunnan toiminta on Keto-ojalle tuttua jo kahdenkymmenen vuoden takaa. Pitkän linjan kunnallispoliitikko kuului kaupunginvaltuustoon jo ”vanhan Salon” aikana.

Nyt hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varajäsen. Viime valtuustokaudella Keto-oja oli vapaa-ajan lautakunnan varapuheenjohtaja.

Hyvinvointipalveluiden tuottaminen ei ole Keto-ojan mielestä yksin kaupungin asia, vaan palvelut tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kansa.

Hän haluaa säilyttää nykyisen palvelutason.

– Korotuspaineista huolimatta on pyrittävä maltilliseen hinnoitteluun, jotta kaikilla kuntalaisilla on halutessaan mahdollisuus palveluiden käyttöön.

Keto-oja on 48-vuotias. Hän asuu Valhojalla ja työskentelee hoitajana Salon kehitysvammahuollon ryhmäkodissa.

Salon vapaa-ajan lautakunnan muut jäsenet:

Petteri Rissanen (ps.), 1. varapuheenjohtaja

Vapaa-ajan lautakunta oli luontainen valinta 41-vuotiaalle nuoriso-ohjaajalle ja varhaisjakajalle, jolla on pitkä urheilutausta ja kiinnostus lähes kaikkeen kulttuuriin. Ensimmäisen kauden valtuutettu asuu Enolassa.

Mikko Jaakkola (kok.), 2. varapuheenjohtaja

Kun 46-vuotiaalta yrittäjältä kysyttiin kiinnostusta vapaa-ajan lautakunnan varapuheenjohtajuuteen, hän piti tehtävää mielenkiintoisena. Enolassa asuva johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut yo-merkonomi on Salon yrittäjien varapuheenjohtaja.

Kaarlo Alanko (sd.)

Pienyrittäjää, eläkkeellä olevaa ammattipalomiestä veti vapaa-ajan lautakuntaan vahva urheilutausta. En silti ole kulttuuristakaan ihan ulalla, sanoo kaupungin keskustassa Kauniaisissa asuva 71-vuotias ”Kalle”. Kaupunginvaltuutettu kahden varavaltuutettukauden jälkeen.

Juha Björkstrand (ps.)

Eläkeläinen. Aloittamassa kolmatta kautta vapaa-ajan lautakunnassa.

Mia Blomqvist (sd.)

Lapsuudenkodissa kulttuurikärpäsen puraisema Salon Viihdelaulajien kantava voima jäi vastikään eläkkeelle Tyks Psykiatrian hallinnollisen osastonhoitajan tehtävistä 65-vuotiaana. Tekee koulutuksia ja työnohjauksia toiminimiyrittäjänä. Asuu Alhaisissa. Ajattelee, että vapaa-ajan palvelut jäävät sote-uudistuksen jälkeen yhdeksi kunnan keskeisistä toiminnoista. Niiden pitää olla saavutettavissa ”vauvasta vaariin”. Kuuluu Salon Palvelutalosäätiön hallitukseen.

Jani Hirvimäki (ps.)

Kuului vapaa-ajan lautakuntaan kaudella 2013–2017. Viime kaudella jäsenenä sekä kaupunginvaltuustossa että rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

Anne Järvinen (kok.)

Lautakunnan asioista etenkin kirjasto on tuttu 68-vuotiaalle eläkeläiselle. Hänellä on takanaan yli 40 vuoden ura muun muassa Halikon kirjastossa. Teatteri-, elokuva- ja urheilukatsomot ovat tuttuja Veturitallin ystävälle, jolla on kausikortti Vilppaan peleihin. Kuuluu myös Salon kirkkovaltuustoon.

Maria Karp (vihr.)

37-vuotias psykologi oli viime kaudella lautakunnan varajäsen. Luottamustehtävä on mielekäs, sillä vapaa-ajan palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyden kokemista. Asuu Viitanlaaksossa.

Arttu Laaksonen (kesk.)

23-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja opiskelija haluaa edistää kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa. Kuuluu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen ja toimii aktiivisesti keskustaopiskelijoissa ja -nuorissa.

Marja Leppähaara (kesk.)

Suomusjärveläinen 38-vuotias lähihoitaja työskentelee Hintan hoivakodissa ja perheen luomutilalla. Vapaa-ajan lautakunta kiinnostaa, koska sen alaisuuteen kuluvat tärkeät urheilu-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut, jotka ovat tärkeässä roolissa kaupungin päätöksenteossa. Urheilu ja kulttuuri kuuluvat itselle tärkeisiin asioihin myös omassa arjessa.

Sofia Martyugova (kok.)

Palometsässä asuva projektipäällikkö ja opettaja haluaa varmistaa, että salolaisilla on edelleen käytössä laadukasta, monipuolista tekemistä vapaa-ajalla. 38-vuotias filosofian maisteri ajattelee, että vapaa-ajan toiminnalla on iso vaikutus ihmisten jaksamiseen.

Karoliina Vierjoki-Väätäinen (kesk.)

Toimi viime valtuustokauden lautakunnan puheenjohtajana ja on sitä mieltä, että toimivat ja helposti saavutettavat vapaa-ajan palvelut ympäri Saloa houkuttelevat käyttäjiä nautiskelemaan vapaa-ajasta. Tupurissa asuva 31-vuotias varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kasvatustieteen maisteri on Salon nuorin valtuutettu.