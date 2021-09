Salon vapaapalokunnat tarvitsevat lisää nuoria – ”Uutta ja sitoutunutta porukkaa kaivataan”

Salon alueella toimivilla vapaapalokunnilla on yksi yhteinen ongelma, johon haetaan kiivaasti vastausta: mistä saataisiin nuoria mukaan aktiivitoimintaan?

– Uutta ja sitoutunutta porukkaa kaivataan. Nuoret lähtevät opiskelemaan muille paikkakunnille, ja ikäjakauma alkaa olla viidenkymmenen päälle, tiivistää Salon VPK:n vt. päällikkö Risto Mäkirinne tilanteen.

– Palokuntalaisten määrä pysyy vuosi toisensa jälkeen vakiona, ja kun vaihtuvuutta ei ole, niin nuorempaa porukkaa ei silloin hirveästi tule, Perttelin VPK:n päällikkö Jari Vienonen komppaa.

Toki uusien vapaapalokuntalaisten rekrytointi ei ole pelkästään Salon alueen ongelma, muistuttaa Halikon VPK:n päällikkö Esa Rannikko .

– Tulevaisuus pitää saada turvattua. Toivon mukaan saamme toiminnallemme enemmän näkyvyyttä, kun korona alkaa olla voitettu. Millään VPK:lla ei ole liikaa hälytysosastolaisia. Aktiiviporukan kärki on kapea, Rannikko myöntää.

”Jäsenistön hankinnassa pitää nyt aktivoitua.”

Viisasten kiveä nuorten saamiseksi mukaan toimintaan ei ole löydetty, pohjustaa Perttelin VPK:n Vienonen.

– Jäsenistön hankinnassa pitää nyt aktivoitua. Ihan yllättäen pari nuorta tuli mukaan toimintaan, kun tämän vuoden puolella harjoituksia käynnistettiin, mutta enemmänkin mahtuisi. Kurssituksia on järjestetty koronan takia vähemmän, eikä tällöin harjoittelijalla ole pätevyyttä toimia sammutustehtävissä. Menemme esittäytymään ensi viikolla Kaivolan Nuokkariin avajaisiin. Siellä olisi otollista ikäluokkaa nuoriso-osastoon, Vienonen toteaa.

Rannikko kertoo, että Halikon VPK:lla on lähitulevaisuudessa tarkoitus aloittaa yhteistyö muiden alueen sopimuspalokuntien kanssa, jotta väkeä saataisiin enemmän mukaan toimintaan.

– Uskon, että kesäinen Kalajoen maastopalo herätti ihmisiä ajattelemaan, että vapaapalokuntatoiminnalla on merkitystä, Rannikko pohtii.

Salon VPK:n Mäkirinne sanoo, että heillä on tarkoitus panostaa rekrytointiin nimenomaan Halikon VPK:n kanssa jatkossa. Millä tavoin, sitä ei Mäkirinne vielä pystynyt paljastamaan.

Joka tapauksessa Salon VPK ei ole viime aikoina pystynyt koronan takia hakemaan lisää vapaapalokuntalaisia joukkoonsa.

– Pikkuhiljaa rekrytointi on taas avautumassa koronan helpottaessa, Mäkirinne sanoo.

Myös Halikossa harmitellaan värväystoiminnan hankaluutta.

– Peruskurssilla on nyt yksi täysin korona-ajan tulokas. Ongelmana on, että meillä on koronan aikana liuta nuoria täyttänyt 18 vuotta, ja he odottavat ensin peruskurssille ja sen jälkeen hälytystehtäviin pääsyä. Hyvä kysymys on, jaksavatko he odottaa. Odottavan aika on pitkä ja nuorilla se on erittäin pitkä, Rannikko tiedostaa.

– Suurin pelko on, että nämä nuoret jäävät pois toiminnasta, koska he eivät pääse kokemaan hälytystehtäviä.

Perttelin VPK:n Vienosen mukaan helpotusta tähän tuo se, että kurssitoiminta on palautumassa hiljalleen normaalimpaan suutaan eri koronarajoitusten poistuttua.

– Meillä on kaksi innokasta 17-vuotiasta nuoriso-osastossa. Toivottavasti he pääsevät kohta peruskurssille ja sitä kautta ensi vuonna mukaan hälytystehtäviin.

Salon VPK:lla on aktiivisia hälytystehtäviin osallistuvia jäseniä noin 20, samoin Perttelin VPK:lla. Halikossa lukumäärä on noin kymmenen.

Korona-aika on vaikuttanut vapaapalokuntalaisten harjoitusmääriin.

– Viime aikoina olemme harjoitelleet jo ulkona ja turvavälit huomioiden. Jonkin verran siinä joutuu soveltamaan, mutta niinhän palokuntatoiminnassa aina joutuu, Vienonen kuvailee.

Salon VPK:n Mäkirinne sanoo, että kun harjoitustoiminta ei ole ollut normaalia, on se näkynyt väkisinkin motivaation vähenemisessä.

– Olemme yrittäneet säilyttää silti rutiinit, jotta saamme hälytykset hoidettua, Mäkirinne summaa.

Myös Rannikko kiittelee sitä, että hälytystehtävät ovat hoituneet asiallisesti myös korona-aikana. Hän kuitenkin harmittelee, että ensivastetehtävät ovat vähentyneet huomattavasti korona-aikana.

– Sitä kautta palokuntaan tuleva rahamäärä on romahtanut. Kun lähtöjä on vähemmän, se myös syö porukan motivaatiota enemmän, Rannikko kiteyttää.

Salon seudulla on 12 sopimuspalokuntaa

Varsinais-Suomen alueella toimii yhteensä 67 pelastuslaitoksen kanssa sopimussuhteessa olevaa palokuntaa eli sopimuspalokuntaa. Koko maassa on reilut 700 sopimuspalokuntaa. Pelastuslaitoksia on 22.

Salon seudulla sopimuspalokuntia on 12: Halikon VPK, Hirvelän VPK, Kiikalan VPK, Kiskon VPK, Kuusjoen VPK, Muurlan VPK, Perniön VPK, Perttelin VPK, Salon VPK, Somerniemen VPK, Someron VPK ja Suomusjärven VPK.

Sopimuspalokuntalaisia on Suomessa noin 15 000 ja ammattipalomiehiä noin 4 000.

Sopimuspalokuntalaiset osallistuvat kiireellisiin ja kiireettömiin hälytystehtäviin, jotka koskevat muun muassa liikenneonnettomuuksia, tulipaloja, myrskyvahinkoja sekä eläinten ja ihmisten pelastamisia.

Hälytystehtäviä yksittäisellä sopimuspalokunnalla voi olla noin 10 hälytyksestä jopa yli 300 tehtävään vuodessa.

Lähteet: Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Suomen sopimuspalokuntien liitto