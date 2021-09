Salossa etsitään kadonnutta vanhusta, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

83-vuotias nainen on nähty viimeksi Lasinpuhaltajankadulla. Poliisin mukaan nainen on pärjäämätön.

Poliisi pyytää havainnot vanhuksesta yleiseen hätänumeroon 112.

Etsinnöissä on poliisin mukana Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja Rajavartiolaitos.