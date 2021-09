Salossa kadonutta vanhusta ei ole löydetty: ”Olemme tehneet kaiken mahdollisen”

Salossa kaksi päivää sitten kadonnutta vanhusta ei ole löydetty. Poliisi jatkaa 83-vuotiaan Saara Uutun etsintöjä vielä torstaina aamupäivällä.

– Olemme tehneet kaiken mahdollisen. Ennuste on aika huono, yleisjohtaja Pertti Läksy Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta sanoo.

Uuttu katosi kotoaan Salon keskustasta tiistaina. Viimeisin poliisin tiedossa oleva havainto hänestä on Wiurilan läheltä Halikosta tiistaina illalla. Uusia havaintoja ei ole sen jälkeen tullut.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on ollut mukana etsinnöissä. Poliisi on selvittänyt kadonneen vakioreitteja ja elämänvaiheita ja tehnyt lukuisia tarkistuksia. Läksyn mukaan etsinnöissä on käytetty myös poliisikoiraa, helikopteria ja lämpökameraa.

– Tarkistamme kaikki vinkit, jos jotain vielä tulee, Läksy toteaa.

Mahdolliset havainnot pitää ilmoittaa heti hätänumeroon 112.

Poliisi on kuvaillut kadonnutta sanalla pärjäämätön. Poliisi on julkaissut kadonneen nimen ja kuvan omaisten pyynnöstä.