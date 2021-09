Salossa kaksi uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Salossa raportoitiin lauantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Muissa seudun kunnissa ei kirjattu yhtään uutta tautitapausta.

Varsinais-Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku kahden viime viikon osalta on 151,98, kun se edellisen kahden viikon jaksolla oli 180,23. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

Koronatestejä on tehty Suomessa jo lähes 7 miljoonaa kappaletta. 484 929 asukkaan Varsinais-Suomessa testejä on tähän mennessä tehty 552 347.

Ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 4 099 673 suomalaista eli 73,8 prosenttia väestöstä. Rokotuskattavuus Suomessa on 58,7 prosenttia, sillä molemmat rokotusannokset on saanut 3 259 258 kansalaista.

KORONATILANNE SALOSSA JA LÄHIKUNNISSA 18.9.2021

Salo + 2 (yhteensä 1 289)

Somero 0 (85)

Paimio 0 (279)

Sauvo 0 (57)

Kemiönsaari 0 (99)

Koski 0 (37)

Marttila 0 (28)

Turku + 17 (8 399)

Varsinais-Suomi + 20 (14 348)

Koko Suomi + 391 (136 206)

Lähde: THL