Salossa kuusi uutta koronatartuntaa, Paimiossa neljä – Somerolla jo lähes 60 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusta

Salossa on kuusi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina.

Salossa tilastoitiin keskiviikkona yhdeksän ja tiistaina kuusi uutta koronavirustartuntaa. Maanantaina uusia tartuntoja oli nolla. Salossa on nyt tilastoitu yhteensä 1 224 koronavirustartuntaa pandemian alusta lähtien.

Paimion neljä tartuntaa ovat kaupungin ensimmäiset tällä viikolla. Viime viikolla THL listasi Paimioon seitsemän uutta tartuntaa.

Koronatilanne 2.9.2021

Salo +6 (yhteensä 1 224)

Somero 0 (yhteensä 79)

Paimio +4 (yhteensä 265)

Sauvo 0 (yhteensä 57)

Kemiönsaari 0 (yhteensä 93)

Koski 0 (yhteensä 36)

Marttila 0 (yhteensä 25)

Turku +62 (yhteensä 7 904)

Varsinais-Suomi +101 (yhteensä 13 505)

Suomi +683 (yhteensä 128 544)

Lähde: THL

Salossa rokotustilanne on parempi kuin koko maassa ja Varsinais-Suomessa keskimäärin. Salossa 55,5 prosenttia on saanut kaksi rokotusta, kun Suomessa osuus on 50,8 prosenttia. Varsinais-Suomessa kahden rokotteen saaneita on 50,6 prosenttia väestöstä.

Somerolla lukema on Saloakin parempi. Lähes 60 prosenttia on rokotettu jo kahdesti. Tiedot perustuvat THL:n torstaina julkaisemiin rokotuslukuihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on päivittänyt torstaina koronanäytteenottokriteerejä. Täysin rokotettujen (eli kaksi koronarokoteannosta ja viimeisestä annoksesta yli kaksi viikkoa) henkilöiden ei jatkossa tarvitse hakeutua koronanäytteenottoon, jos heillä on vain lieviä hengitystieinfektion oireita.

Tämä suositus ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirustartunnalle eikä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Heidät testataan edelleen matalalla kynnyksellä, tiedottaa sairaanhoitopiiri.

Lievillä hengitystieinfektion oireilla tarkoitetaan esim. pelkkää nuhaa ilman kuumetta.

Hengitystieinfektion oireisena ei saa lähteä töihin, kouluun tai päiväkotiin, ja on muutenkin vältettävä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet.

KOKO MAASSA noin 72 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja toisen annoksen 50 prosenttia, kertoi THL aamun tiedotustilaisuudessa. 12-15-vuotiaiden ikäryhmässä jo noin 57 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Kaikissa yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yli 80 prosenttia, mutta nuorten aikuisten rokotustahti on hidastunut. Kaikkiaan 16–29-vuotiaista 71 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Uusien koronatapausten määrä on Suomessa edelleen vähentynyt, mutta viime viikolla raportoitu suotuisa kehitys on hidastunut, kertoi THL aamulla. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 4 064, mikä on noin 300 vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 4 386. Tauti leviää edelleen erityisesti nuorten ja aikuisten rokottamattomien henkilöiden piirissä.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (16.–29.8.) uusia tartuntoja ilmaantui 152 sataatuhatta asukasta kohden, eli 18 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana (2.–15.8.), jolloin tartuntoja ilmaantui 185 sataatuhatta asukasta kohden.

Epidemia on tällä hetkellä voimakkain rokottamattomien työikäisten parissa, mutta heilläkin tapausmäärät ovat kääntyneet laskuun. Vaikka lapsilla on kesän epidemia-aallon myötä ollut enenevästi tapauksia, rokottamattomien työikäisten aikuisten henkilöiden koronavirustapausten ilmaantuvuus on silti korkeampi kuin alle 10-vuotiaiden lasten.

KORONAVIRUSTESTEISSÄ on käyty edelleen aktiivisesti. Testejä tehtiin viime viikolla ennätysmäärä, yli 172 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä on yhä pienentynyt, ja oli viime viikolla 2,4 prosenttia. Todetuista tartunnoista 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta, ja 0,5 % näistä tartunnoista seuranneita jatkotartuntoja.

Viiveetön tartunnanjäljitys ja karanteenitoimet ehkäisevät tehokkaasti jatkotartuntoja. Viikolla 34 karanteeniin asetettiin 11 123 henkilöä, noin viidennes vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Osalla alueista tartunnanjäljitys on pahoin ruuhkautunut, ja eristysten ja karanteenien asettamisessa on viiveitä.

Erikoissairaanhoidon tarve on viime viikkoina pysynyt kohtuullisen matalana. Koronapotilaita oli 1.9. sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 97, joista perusterveydenhuollon osastoilla 26, erikoissairaanhoidon osastoilla 50 ja teho-osastoilla 21 potilasta. Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu 1.9. mennessä yhteensä 1 030.

Lue myös:

Juttua täydennetty rokotustiedoilla ja sairaanhoitopiirin testitiedotteella kello 16.10.