Salossa nollapäivä, Paimiossa kaksi tartuntaa

Salossa ei ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kirjattu torstaina yhtään uutta koronatartuntaa. Salon lähikunnista ainoastaan Paimiossa on raportoitu kaksi uutta tautitapausta.

Koko Varsinais-Suomessa uusia koronatartuntoja on 56, joista 32 on todettu Turussa. Koko Suomessa uusia tapauksia on 487.

Koronatilanne 16.9.

Salo 0 (yhteensä 1 285)

Somero 0 (85)

Paimio + 2 (278)

Sauvo 0 (57)

Kemiönsaari 0 (98)

Koski 0 (37)

Marttila 0 (28)

Turku + 32 (8 349)

Varsinais-Suomi + 56 (14 278)

Koko Suomi + 487 (135 314)

Lähde: THL