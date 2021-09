Salossa yhdeksän uutta koronatapausta, Somerolla yksi

Salossa on yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona.

Salossa tilastoitiin myös tiistaina kuusi uutta koronavirustartuntaa, mutta maanantaina uusia tartuntoja oli nolla.

Viime viikolla THL kirjasi Saloon kaikkiaan 29 tartuntaa. Salossa on nyt tilastoitu yhteensä 1 218 koronavirustartuntaa pandemian alusta lähtien.

Keskiviikkona uusi tartunta merkittiin myös Somerolle. Maanantaina taas Sauvoon tuli yksi uusi tartunta, tiistaina Koskelle yksi uusi.

Koronatilanne 1.9.2021

Salo +9 (yhteensä 1 218)

Somero +1 (yhteensä 79)

Paimio 0 (yhteensä 261)

Sauvo 0 (yhteensä 57)

Kemiönsaari 0 (yhteensä 93)

Koski 0 (yhteensä 36)

Marttila 0 (yhteensä 25)

Turku +50 (yhteensä 7 842)

Varsinais-Suomi +82 (yhteensä 13 404)

Suomi +679 (yhteensä 127 861)

Lähde: THL

Juuri päättynyt elokuu on Salon toiseksi pahin koronatartuntakuukausi. Elokuussa tartuntoja on rekisteröity 179. Pahin koronatartuntakuukausi Salossa koko pandemian aikana on edelleen tämän vuoden huhtikuu. Silloin THL:n mukaan Salossa kirjattiin 206 uutta tartuntaa.

Koronavirustartunnat ovat Varsinais-Suomessa pysyneet viikon ajan tasaisena, kertoi alueen koronakoordinaatioryhmä tiistaina. Koronan välttämiseksi ovat maskit ja riittävä etäisyys toisiin ihmisiin edelleen tärkeitä, ryhmä muistutti.

– Maskit, käsien pesu, väentungoksen välttäminen ja hihaan yskiminen ovat jokaiselle tarpeellisia arjen suojakeinoja, Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo ryhmän tiedotteessa.

Sairaalahoidossa koronataudin vuoksi Varsinais-Suomessa on 11 potilasta. Uusia tartuntoja todettiin 406 viime viikon aikana. Lukumäärä on hieman laskenut heinäkuun lopun huippukohdasta.

Koulujen alkaminen näkyy tartunnan lähteissä.

– Uutena ryhmänä ovat tulleet oppilaille oppilaitoksissa tulleet tartunnat. Tavallisimmat tartunnan lähteet ovat edelleen perhe ja lähipiiri. Ravintolat ja tapahtumat eivät ole epidemian ytimessä, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kuvaa tiedotteessa.

Suurimmaksi ikäryhmäksi tartunnan saaneissa ovat nousseet alle 29-vuotiaat. Heidän osuutensa on lähes 60 prosenttia sairastuneista.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan nopeuttamalla rokotuksia. Kaksi rokotusta saanut välttyy karanteenilta altistumistilanteessa.

– Olemme rohkaisseet kuntia, että abien toisia rokotuksia aikaistettaisiin, mikäli siihen on mahdollisuus. Toinen rokotus voidaan antaa, jos ensimmäisestä rokotuksesta on kahdeksan viikkoa, tartuntatautien erikoislääkäri Harri Marttila kertoo ryhmän tiedotteessa.

Rokotukset Varsinais-Suomessa etenevät hyvin, ensimmäisen annoksen on saanut 73 prosenttia väestöstä, mikä on hieman edellä koko Suomen kattavuutta. Toisen annoksen on saanut 49 prosenttia varsinaissuomalaisista. Ennusteen mukaan 80 prosentin kattavuus saavutettaisiin syyskuussa ensimmäisen rokotuksen osalta ja toisen annoksen osalta loka-marraskuussa Varsinais-Suomessa.

Koronaviruksen lähde saatiin selville 70 prosentilla sairastuneista.

– Tartunnat kouluissa sekä perhe- ja lähipiirissä ovat ruuhkauttaneet tartunnan jäljityksemme. Vaikka kouluissa sairastuneita ei ole ollut monia, altistuneita on ollut suuri määrä, Esa Rintala kuvaa.

Myös testausmäärät ovat nousset merkittävästi.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti suosituksensa ennallaan. Koronakoordinaatioryhmä korostaa järjestäjien vastuuta, jotta yleisö voi osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin koronaturvallisesti.

Varsinais-Suomessa on voimassa tartuntatautilain pykälä 58 c, joka velvoittaa huolehtimaan, että:

1. asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2. asiakkaille ja osallistujille annetaan ohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista tartuntojen leviämistä estävistä käytännöistä; ja

3. tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

Tilojen haltijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.