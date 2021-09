Salossa yhdeksän uutta koronatapausta, Somerolla yksi

Salossa on yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona.

Salossa tilastoitiin myös tiistaina kuusi uutta koronavirustartuntaa, mutta maanantaina uusia tartuntoja oli nolla.

Viime viikolla THL kirjasi Saloon kaikkiaan 29 tartuntaa. Salossa on nyt tilastoitu yhteensä 1 218 koronavirustartuntaa pandemian alusta lähtien.

Keskiviikkona uusi tartunta merkittiin myös Somerolle. Maanantaina taas Sauvoon tuli yksi uusi tartunta, tiistaina Koskelle yksi uusi.

Koronatilanne 1.9.2021

Salossa rokotuskattavuus on 75 prosenttia ensimmäisen annoksen kohdalla. Toisen rokotteen on saanut jo lähes 55 prosenttia. Somerolla luvut ovat pari prosenttiyksikköä korkeammat.

Varsinais-Suomessa 73 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen ja toisen annoksen lähes 50 prosenttia.

Koko maassa päästiin keskiviikkona yli 50 prosentin toisen annoksen rokotuskattavuudessa. THL:n mukaan 50,3 prosenttia koko Suomesta on saanut nyt toisenkin rokotteen.

JUURI PÄÄTTYNYT elokuu on Salon toiseksi pahin koronatartuntakuukausi. Elokuussa tartuntoja on rekisteröity 179. Pahin koronatartuntakuukausi Salossa koko pandemian aikana on edelleen tämän vuoden huhtikuu. Silloin THL:n mukaan Salossa kirjattiin 206 uutta tartuntaa.