Särkisalon silakkamarkkinoille tulossa ennätysmäärä myyjiä

Särkisalon silakkamarkkinoille on tulossa ensi lauantaina ennätysmäärä myyjiä ja tuote-esittelijöitä. Tiirantorille on saapumassa ainakin 36 myyjää. Tämän myötä paikalle odotetaan myös ennätysyleisöä.

Silakkamarkkinat järjestää Meripirtin Kerho. Tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin kalatuotteiden lisäksi paikallista käsityöosaamista ja tuoreita paikallisia maatalouden tuotteita.

– Syksyinen silakanpyynti on ikimuistoinen perinne Särkisalossa. Vuosien saatossa silakanpyytäjien joukko on harventunut. Silakkamarkkinat on yksi tapa palauttaa mieliin pitkää perinnettä ja innostaa tämän päivän kalastajia lähtemään verkoille. Tulevana lauantaina onkin tarjolla vain paikallisten kalastajien lähivesiltä pyydettyä silakkaa, kertoo markkinoiden vetäjä Janne Eriksson Meripirtin Kerhosta tiedotteessa.

– Joinakin vuosina Ahti ei ole antanut antejaan odotetusti ja markkinoille tulevista osa on jäänyt ilman tuoretta silakkaa. Tänä vuonna on pyritty varmistamaan, ettei näin tule käymään, ja silakalla on tuoreustakuu. Markkinoilla myydään aamulla kalastettua silakkaa. Silakan lisäksi paikalla on monenlaisia kalajalosteita, Eriksson jatkaa.

Silakkamarkkinat järjestetään jo seitsemättä kertaa. Yksi tapahtuman ideoijista ja joka kerta järjestelyissä mukana ollut Mika Laitinen muistaa, kuinka innoissaan salonseutulaiset olivat jo ensimmäisistä silakkamarkkinoista, ja kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Tänä vuonna Särkisalon silakkamarkkinat ovat ikään kuin jatke Salon syysmarkkinoille, eikä pieni päällekkäisyys huoleta Laitista. Hän uskoo, että Särkisalon tapahtumalla alkaa jo olla oma vakiintunut yleisö, joka ei jätä väliin eteläisen Salon merihenkistä tapahtumaa.

Särkisalon silakkamarkkinat Tiirantorilla (Tiirantie 1, Särkisalo) 2. lokakuuta klo 11–14.