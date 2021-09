SDP:n Taimela: Perhevapaauudistus lisää työmarkkinoiden tasa-arvoa

Salolaiskansanedustaja Katja Taimela (sd.) iloitsee perhevapaauudistuksen etenemisestä, ja korostaa uudistuksen merkitystä palkkatasa-arvon tavoittelussa. Hän näkee uudistuksen edistävän merkittävästi työmarkkinoiden tasa-arvoa, kun vanhempainvapaita voidaan käyttää tasaisemmin isän ja äidin välillä.

– Naisten asema työmarkkinoilla paranee, kun perhevapaat jakautuvat tasaisemmin vanhempien välillä. Sukupuolten palkkaerot tulevat tätä kautta kaventumaan, Taimela toteaa tiedotteessaan.

Hän toteaa muuttuvien normien myötä myös asenteiden muuttuvan esimerkiksi miesten perhevapaille jäämisen suhteen.

– Isiä kannustetaan käyttämään vanhempainvapaita ja olemaan kotona lapsen kanssa.

Taimelan mukaan uudistuksen ydin on tukea perheitä tavalla, joka joustaa perheiden tarpeiden mukaan. Perhevapaiden määrä kasvaa ja niiden käyttö on joustavampaa, kun vapaita voi pitää sekä osissa että osa-aikaisesti. Uudistuksessa on huomioitu myös perheiden monimuotoisuus.