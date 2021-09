”Se on pelkkä numero” – No Time To Die on Bond-kaanonin traagisin tarina ja yhden aikakauden loppu

Kun James Bond (Daniel Craig) No Time To Diessa palaa eläkkeeltä MI6:n päämajaan Lontoossa, hänen harmaan puvuntakkinsa rintapielessä roikkuu nöyryyttävä visitor-lätkä.

Hänen majesteettinsa salaisesta palvelijasta on tullut omalla kotikentällään muukalainen, mies menneisyydestä, jota kukaan ei oikeastaan haluaisi kohdata. Toisaalta maailmantilanne niksahtaa sellaiseen asentoon, että edes Bondin entisellä esimiehellä tai Britannian johtavilla poliitikoilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kutsua Bond takaisin ruotuun ja lähettää hänet etulinjaan.

Onko hän enää 007, ja mikä tärkeintä, onko hänestä enää sellaiseksi, No Time To Die kysyy. Maaginen numerosarja on annettu tyystin toiselle agentille, joka sattuu olemaan nuori nainen ja tummaihoinen, Nomi (Lashana Lynch) nimeltään.

”Se on pelkkä numero”, Bond vastaa vähätellen statuksensa menetykseen, eikä hän tietysti usko itsekään, etteikö 007 tarkoittaisi jotain paljon suurempaa kuin vain kolmea peräkkäin asetettua numeroa.

No Time To Die sitoo yhteen koko Craigin aikakauden Bond-mytologian. Tältä osin se on täydennys- tai selitysosa, jota ilman kokonaisuus ei ole valmis, mutta joka on itsenäisenä elokuvateoksena hiukan poukkoileva ja ennen kaikkea hyvin selittävä. Esimerkiksi Blofeldin (Christoph Waltz) hahmo on tuotu mukaan väkinäisesti ja vain velvollisuudentunnosta Spectren (2015) nähneitä kohtaan.

Käsikirjoittaja-ensemblen tehtävä onkin ollut lähtökohtaisesti mahdoton, ja siihen nähden he onnistuvat vähintään kohtuullisesti. Tarinalinjojen langanpäät sidotaan yhteen puolipakolla, mutta James Bondin hahmon äärellä onnistuminen lähestyy täydellisyyden likiarvoa.

Daniel Craigin aikaisemmat Bondit katsoneelle ja hahmon piilomerkitykset kammanneelle No Time To Die on täydellinen synteesi kaikesta siitä synkästä ja lopulta traagisesta aineksesta, jonka Craig palautti James Bondin hahmoon kepeän Roger Mooren, jähmeän Timothy Daltonin ja ressukkamaisen Pierce Brosnanin jälkeen.

Nimenomaan palautti, sillä Craigin aikakaudella Bond on ottanut monta askelta kohti alkuperäistä kaunokirjallista viitekehystään. Craigin Bond on kaikista elokuvatulkinnoista lähimpänä Ian Flemingin romaanien salaista agenttia ja Casino Royalesta (2006) alkaneen viiden elokuvan värisuora kyyniseltä sävyltään ja varjoisalta tunnelmaltaan lähimpänä Flemingin kirjojen atmosfääriä.

Cary Joji Fukunagan ohjaama No Time To Die on kaikista näistä synkin ja traagisin joskaan ei kyynisin. Fukunaga tekee ikonista inhimillisemmän kuin koskaan.

No Time To Dien finaalissa Daniel Craigin Bond ei ole enää kuva, vaan ihminen. Poissa on Skyfallin (2012) elämänpettymys tai suoranainen katkeruus, tilalla ilo suurimmasta mahdollisesta joskin ohikiitävästä onnesta. Johtoteemaksi nousee aika sekä ajatus ajasta ihmiskunnan viimeisenä todellisena ylellisyystuotteena.

”Sinulla on kaikki maailman aika”, Bond vakuuttaa Madeleine-rakkaalleen (Léa Seydoux) vaikka tietää, että juuri aika on se mikä heiltä on ensimmäisenä loppumassa.

Kokemus on koskettava ja samalla surullinen, sillä tämän jälkeen James Bondin hahmo pitää unohtaa tai keksiä uudelleen. Daniel Craig ei rooliin enää palaa, mutta voiko siihen uskottavasti palata kukaan muukaan.

Vai ryhdytäänkö No Time To Dien jälkeen filmatisoimaan uudelleen Flemingin alkuperäisromaaneja ikään kuin mitään kaanonin näkökulmasta ratkaisevaa, mutta elokuvakäsikirjoittajien, vaan ei Flemingin keksimää, koskaan olisi tapahtunutkaan?

Tai sitten muuan syrjäinen saari jossain Venäjän ja Japanin välissä on Bondin ikioma Reichenbachin vesiputous, jossa Sherlock Holmes tapasi kohtalonsa.

NO TIME TO DIE (Iso-Britannia/USA 2021). Ohjaus: Cary Joji Fukunaga. Käsikirjoitus: Neal Purvis, Robert Wade, Cary Joji Fukunaga ja Phoebe Waller-Bridge. Kuvaus: Linus Sandgren. Leikkaus: Tom Cross ja Elliot Graham. Musiikki: Hans Zimmer. Näyttelijät: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz., Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik, Rory Kinnear.