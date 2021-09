Selvitys: Luovat alat ja lääketiede saivat viime vuonna aiempaa enemmän tukea säätiöiltä – säätiöiden tuki tieteelle ja taiteelle kasvoi 40 miljoonalla eurolla

Erityisesti luovat alat ja lääketiede saivat viime vuonna yksityisiltä säätiöiltä edellisvuotta enemmän tukea, käy ilmi säätiöiden etu- ja tukijärjestö Säätiöt ja rahastot ry:n tuoreesta selvityksestä.

– Koronan takia vuosi oli poikkeuksellinen. Moni säätiö reagoi kriisiin jakamalla ylimääräistä tukea kulttuurialalle ja lääketieteelliseen koronavirustutkimukseen, sanoo Säätiöiden ja rahastojen toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu tiedotteessa.

Yksityisten säätiöiden tuki tieteelle ja taiteelle kasvoi viime vuonna edellisvuodesta 40 miljoonalla eurolla. Muuhun yhteiskunnan kehittämiseen kohdistunut tuki väheni seitsemällä miljoonalla.

Selvityksen mukaan yksityiset säätiöt tukivat tiedettä, taidetta ja muuta yleishyödyllistä toimintaa Suomessa viime vuonna yhteensä yli 564 miljoonalla eurolla. Lukuun sisältyy apurahojen lisäksi muun muassa säätiöiden omia hankkeita sekä tutkimus- ja muistiorganisaatioiden ylläpitoa.

Selvityksessä kartoitetun tuen kokonaismäärä on noin 500 miljoonaa euroa. Tästä tuesta tiede sai 279 miljoonaa euroa eli 56 prosenttia, taide 14 prosenttia ja muu yhteiskunnan kehittäminen 30 prosenttia.

Taiteessa musiikki tuensaajien kärjessä

Tieteen suurin tukipotti, yli 97 miljoonaa euroa, meni lääke- ja terveystieteille. Luku on Säätiöt ja rahastot -järjestön mukaan yli kolmannes alan kaikista tutkimusmenoista.

Lääketieteellinen tutkimus on järjestön mukaan yhä enemmän säätiörahoituksen varassa, kun muu rahoitus alalle on pitkällä aikavälillä laskenut.

Yhteiskunta- ja taloustieteitä tuettiin viime vuonna vajaalla 45 miljoonalla eurolla ja humanistisia tieteitä vajaalla 36 miljoonalla eurolla.

Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, yli 17 miljoonaa euroa. Visuaalisia taiteita tuettiin 14,5 miljoonalla eurolla ja esittäviä taiteita vajaalla 13 miljoonalla eurolla.

Muun yhteiskunnan kehittämisen kategoriassa tuettiin muun muassa opintoja ja oppimista sekä yhdistystoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseen eniten varoja käyttänyt yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö tai -rahasto oli viime vuonna Suomen Kulttuurirahasto yli 53 miljoonalla eurolla. Seuraavina listalla ovat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Koneen Säätiö ja Svenska Kulturfonden.

Selvityksen toteutti Gaia Consulting.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: