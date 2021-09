SM-kurpitsan jälkeläiset varttuivat Suomusjärvellä – taputtelua, silittelyä ja juttelua

Jos tavoittelee 130 kilon painoista kurpitsaa ja päätyy sata kiloa suurempaan, voi sanoa onnistuneensa.

– Tavoite oli omanpainoinen jättikurpitsa, mutta yli mentiin, Veikko Knuutila Suomusjärveltä nauraa.

Hyvän naapurin, Asko Määttäsen, kaivinkoneella pellolta tuotu oranssinkeltainen kurpitsa punnitaan 157,9 kilon painoiseksi. Sitä tukevampi kaveri on vielä pellossa. Ympärysmitan perusteella Knuutila arvioi sen painoksi 240 kiloa.

Knuutilan kurpitsankasvatus lähti kiitoon helmikuussa. Vanhassa iltapäivälehdessä oli valokuva, jossa Erkki Ovaskainen ja Jari Hämäläinen esittelivät Jättikasviyhdistyksen SM-kisan voittajaa, 716 kiloa painavaa komistusta.

– Halusin koittaa kasvattamista ja kirjoitin Ovaskaiselle Kuopioon. Hän sanoi, että siemeniä annetaan, ei myydä.

Kirjekuoressa saapuivat Atlantic Giant -lajikkeen siemenet, joiden kasvutarina hakee vertaistaan. ”Erkkiin” ja ”Jari-Pekkaan” on Knuutilan mukaan syntynyt hieno ja herkkä suhde.

Hän kertoo olkipesistä, pölytyksestä, kastelusta, lannoituksesta ja versojen multaamisesta. Näiden lisäksi hän on pitänyt kurpitsoille kannustuspuheita joka päivä. Ja taputellut ja silitellyt niitä. Parhaina päivinä painoa on tullut lisää kymmenenkin kiloa.

– Suomusjärven Kotileipomossa on aamuisin G8-palaveri, jossa olen saanut tukea kurpitsan kasvatukseen, Knuutila sanoo ja nauraa taas.

– On kiva paneutua uuteen. Amerikassa kurpitsojen kasvatus on aikamoinen huvi ja harrastus. ME-kurpitsan paino on 1 054 kiloa.

Valtavat kurpitsat ovat ehtineet tuottaa iloa naapurustolle. Hyvää mieltä Veikko Knuutila haluaa jakaa edelleen. Aikeena on kovertaa toinen kurpitsa lyhdyksi ja laittaa se tien varteen vanhalle maitotelineelle tuikkimaan. Toinen kurpitsa saattaa päätyä kiitokseksi vanhainkotiin.

– Yllätyin kurpitsojen vitamiineista ja muista, Knuutila esittelee Marttojen julkaisemaa esitettä.

Siinä kerrotaan maailman suurimman vihanneksen sisältävän A-, B-, E-, K- ja C-vitamiineja. Mitä oranssimpi väri on, sitä enemmän siinä on beetakaroteeneja. Siemenissä on proteiinia, magnesiumia ja rautaa.

Suuri, suurempi, suurin. Kuuma kesä on ollut otollinen kurpitsan kasvattajille, joiden pelloilla hedelmät ovat pulskistuneet lähes silmissä.

Tiistaina Salon Seudun Sanomat kertoi Markku ja Erja Tuomisen yli 50-kiloisesta kurpitsasta Kuusjoella. Kyseessä on tavallinen kurpitsa, ei jättilajike.

Esa Rannikko halikkolaiselta Rannikon puutarhalta kertoi samassa jutussa, miten suurikokoiset kurpitsat ovat ammattiviljelijälle jopa ongelma: ne eivät tahdo liikkua kaupassa.

Knuutilan kaksi tainta

Kylvöstä korjuuseen

15. huhtikuuta idätys.

4. toukokuuta istutus ulos.

29.kesäkuuta pölytys.

4.syyskuuta kasvu päättyi.

Kasvupäiviä 66.

Vettä tuhat litraa viikossa. Lisäksi kompostoitua hevosenkakkaa, merileväuutetta ja kasvulannoitetta.

Lopputulos: 157,9 kilon ja 240 kilon (arvio) painoiset jättikurpitsat.

Lisätietoja jättikurpitsojen kasvatuksesta www.jattikasvisyhdistys.fi

Jättikasvisten vuosittaiset SM-kilpailut järjestetään 25.9. Mäntsälässä.