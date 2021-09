SM-viikko kyläili Salossa – ”Lähemmäs 80-prosenttisesti keskitämme tapahtuman Urheilupuiston alueelle”

SM-viikolle osallistuvien lajien edustajia, monilajitapahtuman järjestäjiä sekä Salon kaupungin edustajia tutustuivat tiistain ja keskiviikon aikana ensi kesän suorituspaikkoihin ympäri Saloa. Kaksipäiväinen vierailu täytti sille asetetut odotukset.

– Saimme jokaisen lajin kanssa varmistettua, että niille löydetään sellainen suorituspaikka, joka vastaa lajin tarpeita ja jossa voidaan käydä läpi SM-tason kilpailut, SM-viikon vastaava tuottaja Päivi Harri kiteyttää.

Harri sekä Salon kaupungin liikuntatoimen ihmiset saivat vierailun aikana myös lisätietoa varsinkin vieraammista urheilulajeista.

– Kaikille lajeille löytyy Salosta sopivat kilpailupaikat. Monet suorituspaikat soveltuvat lajeille erinomaisesti ja loputkin hyvin. Vierailu vahvisti entisestään sitä käsitystä, että vaikka Salo ei ole niin hirveän iso kaupunki, siellä on kyllä erinomaisen monipuoliset puitteet eri urheilulajeille, Harri suitsuttaa.

Harrin mukaan lajien edustajat poistuivat tapaamisesta hyvillä fiiliksillä.

– Suurin osa SM-viikon lajeista on pieniä, ja heille on hienoa päästä mukaan tällaiseen isompaan tapahtumaan, jonka tekeminen aloitetaan näin aikaisin ja jonka tekeminen on näin suunnitelmallista. Ja kun siihen lisätään vielä hienot puitteet.

SM-viikon kilpailuja on nähtävissä ympäri Saloa.

– Lähemmäs 80-prosenttisesti keskitämme tapahtuman Urheilupuiston alueelle, mutta SM-viikkoa voi seurata myös torilla, Kavilannummella, Wiurilassa sekä Vuohensaaressa, Harri kertoo.

SM-viikko on julkistanut tähän mennessä Salon tapahtumaan 27 lajia.

– Lajimäärä kasvaa muutaman päivän sisällä kahdella lajilla, Harri paljastaa.

Kun suorituspaikat ovat hahmottumassa, siirrytään SM-viikon järjestelyissä seuraavaksi tapahtuman aikataulutukseen, joka pitäisi olla valmiina vielä tämän vuoden puolella.

– Siinä palapelissä pitää saada sovitettua yhteen lajien, suorituspaikkojen ja Ylen aikataulut. Lajit ovat hyvinkin erilaisia: jotkut kestävät neljä päivää, jotkut puoli päivää ja jotkut siltä väliltä. Kaikille näillä pitää saada ruutuaikaa.

Mitä lähemmäs tapahtuman alkua mennään, sitä yksityiskohtaisemmiksi järjestelyt käyvät.

– Vahvistamme tapahtuman kilpailupaikat ja -ajat. Lisäksi turvallisuussuunnitelma lyödään lukkoon. Kiireisin vaihe on varmasti ensi keväänä maalis-huhtikuussa, mutta kyllä me koko talvi tehdään töitä, Harri painottaa.

Ensi kesän mahdollisista koronarajoituksista on mahdotonta sanoa mitään, mutta niitäkin on pohdittu Harrin mukaan.

– Korona on koko ajan takaraivossa, sillä on nähty, ettei voi koskaan tietää, mihin suuntaan sen kanssa mennään. Vielä tässä vaiheessa emme kuitenkaan ole tehneet koronan suhteen varautumissuunnitelmaa. SM-viikko käydään suurimmaksi osaksi ulkona, ja meillä on myös hyvin tietoa korona-aikana jo järjestetyistä urheilukilpailuista.

SM-viikko Salossa 30.6–3.7. 2022

Agility, Air badminton, Biljardi, Bridge, Digitaalinen autourheilu, Frisbeen pituusheitto, Judo, Kriketti, Lacrosse, Leuanveto, Lippupallo, Maastojousiammunta, Maratonmelonta, Otevoimailu, Padel, Parayleisurheilu, Petanque, Pienoisautoilu, Practical-ammunta, Speedgolf, Taekwondo, Tankotanssi, Ultrajuoksu, Vahvin SM, Valjakkoajo, Moottoroitu varjoliito, X-trial.