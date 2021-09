Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia nähdään myös Aasian suurimmalla elokuvafestivaalilla

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuva on valittu Aasian suurimman elokuvafestivaalin ohjelmistoon, kertoo elokuvan tuotantoyhtiö It’s Alive Films tiedotteessa. Busan International Film Festival järjestetään Etelä-Korean Busanissa 6.-10. lokakuuta.

Elokuva voitti lauantaina yleisöpalkinnon Venetsian elokuvajuhlilla. Pääosassa nähdään Petri Poikolainen. Elokuvan on ohjannut Teemu Nikki.

Sairauseläkkeellä vuodesta 2013 ollut ammattinäyttelijä Poikolainen tekee vaikuttavan roolityön kotinsa vankina olevana miehenä, joka päättää lähteä rakkaansa luo.

– Tuntuu hyvältä, että elokuva ja sen tarina tuntuu universaalisti koskettavan niin monia. On myös hienoa päästä Busaniin, se lieneekin ainoa Aasian isoista festivaaleista, missä It’s Alive Filmsin elokuvia ei vielä ole nähty, elokuvan tuottaja Jani Pösö kertoo tiedotteessa.

Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin koordinaattorin Jenni Domingon mukaan Busanin ohjelmistoon pääsy enteilee elokuvalle menestyksekästä vientiä. Pelkästään festivaalin mittasuhteet ovat suuret: elokuvia näytetään kymmenilletuhansille katsojille muun muassa suuressa ulkoilmateatterissa sekä lukuisissa teattereissa ympäri kaupunkia.

– On iso saavutus päästä mukaan Aasian isoimmalle elokuvafestivaalille, jonka ohjelmistoon valitaan vain eurooppalaisen elokuvan parhaimmistoa, sanoo Domingo tiedotteessa.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia tuli Suomessa ensi-iltaan viime viikon perjantaina. Ensimmäisen kansainvälisen ensi-iltansa se saa Italiassa tällä viikolla.

Elokuva palkittiin Norjan Haugesundin elokuvajuhlilla jo ennen valmistumistaan.

STT

