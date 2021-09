Somerolaisen Sporttikoneen kova kasvu jatkuu – yritys perustaa kuudennen myymälän Tuusulaan

Somerolainen Sporttikone jatkaa vahvaa kasvuaan. Yritys avaa marraskuussa jo kuudennen myymälän, uusi liike tulee Uudellemaalle Tuusulaan. Sporttikoneella on tällä hetkellä verkkokaupan lisäksi myymälät Somerolla, Salossa, Lohjalla, Loimaalla ja Kaarinassa.

Tuusulaan tulee pienkoneiden myynti, varaosa ja huolto.

– Tuusulan liikkeen myötä laajennamme edelleen toimialuettamme. Tuusula on Helsingin kasvualuetta, mutta kuitenkin vielä maaseutua, Sporttikoneen toimitusjohtaja Pasi Nieminen huomauttaa.

Sporttikoneen myynti kasvaa tällä hetkellä vauhdilla. Viime tammikuussa päättyneellä tilikaudella sen liikevaihto kasvoi 36 prosenttia liikevaihdon ollessa 11,9 miljoonaa euroa.

– Ennustamme kasvun jatkuvan lähes yhtä suurena edelleen siten, että liikevaihto nousee tällä tilikaudella 15 miljoonaan euroon, Nieminen toteaa.

Korona on vaikuttanut myös Sporttikoneen myyntiin. Nieminen kertoo, että erityisesti piha- ja puutarhakoneiden sekä mönkijöiden kysyntä on ollut huimaa.

– Ihmisillä on ollut aikaa panostaa pihaan, puutarhaan ja metsänhoitoon ja niitä varten on haluttu hankkia myös kunnon laitteet ja työkalut. Mönkijä on puolestaan hyvä apuväline mökillä monessakin puuhassa kuten polttopuiden kuljettamisessa, laiturin nostamisessa ja kauppareissuilla.

Yksi iso nousija ovat olleet traktorimönkijät. Sporttikone on vierekkäin istuttavien lämpöhytillä varustettujen traktorimönkijöiden markkinajohtaja Suomessa.

– Traktorimönkijöitä menee maatalouteen, metsähommiin ja mökeille. Myös nuorisolle ostetaan niitä yhä enemmän kulkuvälineiksi, Nieminen huomauttaa.

Nieminen toteaa henkilökohtaisen palvelun olevan pienkoneiden ostossa tärkeää, joten perinteisillä kivijalkamyymälöillä on sillä puolella tilaa.

– Koneet tarvitsevat myös huoltoa ja varaosia.

Pasi Nieminen ja Ari Kujansuu perustivat Sporttikoneen Somerolle vuonna 2002. Yritys on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista pienkoneiden vähittäismyyntiin ja huoltoon erikoistuneista yrityksistä. Somerolla Sporttikoneella on myös urheiluvälineitä.

Tuusulan liikkeen myötä Sporttikone työllistää 52 työntekijää.