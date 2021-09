Somerolla koronatartunta Joensuun koulussa ja palvelutalo Tervaskannon Tyyne-kodissa

Someron Joensuun koulussa on todettu koronatartunta. Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä viikonlopun aikana, kerrotaan Someron kaupungin tiedotteessa.

Uuden ohjeistuksen mukaisesti yksittäisiä luokkia ei enää aseteta automaattisesti altistumisen takia karanteeniin, vaan ainoastaan ne, jotka terveydenhuollon viranomainen on arvioinut altistuneeksi.

Myös palvelutalo Tervaskannon Tyyne-kodissa on todettu koronatartunta. Altistuneet on kartoitettu. Suosituksena on, että Tyyne-kodissa vierailuja vältetään 14.9.2021 saakka.

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti palvelutalo Tervaskannon tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.