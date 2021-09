Sosiaalidemokraatit säilyttäneet johtoasemansa Saksan ääntenlaskennan lähestyessä loppuaan

Saksassa sosiaalidemokraatit (SPD) ovat säilyttäneet johtoasemansa tiukaksi osoittautuneiden parlamenttivaalien ääntenlaskennan lähestyessä loppuaan.

Ääntenlaskennan tulossivuston mukaan SPD on saanut äänistä 25,8 prosenttia, kun äänet oli laskettu 288 vaalipiirissä 299:stä. Kakkoseksi jäänyt kristillisdemokraatit (CDU) sisarpuolueensa CSU:n kanssa on saanut äänistä 24,4 prosenttia.

ZDF:n aamuyhdeltä julkaistun vaaliennusteen mukaan lopullinen tulos olisi 25,8 prosenttia SPD:lle ja 24,1 prosenttia CDU:lle ja CSU:lle, kertoo Der Spiegel. Samaa tulosta kärkikaksikolle ennakoi myös kilpaileva vaaliennustaja ARD myöhään sunnuntaina ennen puoltayötä.

SPD:n osuus äänistä on kasvamassa yli viidellä prosenttiyksiköllä edellisvaaleista. Vaalien suurimman tappion on kärsimässä väistyvän liittokansleri Angela Merkelin CDU-puolue, jonka osuus äänistä on laskenut noin kahdeksalla prosenttiyksiköllä edellisvaaleista vuonna 2017. Sisarpuolue CSU:n lasku on prosentin luokkaa.

Kristillisdemokraatit ovat näin ollen kärsimässä murskatappion, sillä neljä vuotta sitten puolue sai lähes 33 prosentin ääniosuuden. Tappiosta on tulossa CDU/CSU:lle historian huonoin vaalitulos.

Vaalien tulos on niin tasainen, että hallitusneuvotteluista odotetaan vaikeita. Molemmat kärkiehdokkaat Merkelin seuraajaksi, SPD:n Olaf Scholz ja CDU:n Armin Laschet vakuuttivat sunnuntaina saksalaisen ARD-televisiokanavan haastattelussa, että hallitus on muodostettu jouluun mennessä.

Vihreät kuninkaantekijän asemassa

Kolmanneksi eniten ääniä on saamassa vihreät, jonka oli aamuyöstä laskettu saaneen 14,6 prosenttia äänistä. Se on vihreille iso nousu neljän vuoden takaisesta vajaasta yhdeksän prosentin osuudesta, mutta silti puolue otti sunnuntain ensitiedot vastaan pettyneinä. Vielä keväällä vihreät oli mielipidekyselyissä jopa ykkössijalla.

– Halusimme voittaa kanslerin paikan, mutta ikävä kyllä se ei ollut mahdollista. Teimme virheitä, mutta saimme silti selvän mandaatin äänestäjiltämme ja aiomme kunnioittaa sitä. Tämä maa tarvitsee hallituksen, joka taistelee ilmaston lämpenemistä vastaan (…) Se on äänestäjiemme viesti, vihreiden kansleriehdokas Annalena Baerbock sanoi.

Vihreiden odotetaan ottavan niin sanotun kuninkaantekijän roolin hallitusneuvotteluissa.

Äärioikeistolainen AfD oli aamuyöstä saanut 10,4 prosenttia äänistä, eli reilut kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin neljä vuotta sitten. AfD:llä ei uskota olevan osaa eikä arpaa hallitusneuvotteluista, sillä muut puolueet ovat jyrkästi kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa.

Laitavasemmistolaisen Linken äänisaalis on jäämässä alle viiden prosentin, mikä voi tietää sen putoamista parlamentista. Tämä voi vaikeuttaa hallitusneuvotteluita SPD:n kannalta, jos puolue ei saa vasenta tukijalkaa.

