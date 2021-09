Sadekuuro siivitti Hamiltonin historialliseen voittoon F1-jännitysnäytelmässä

Formula ykkösten Venäjän gp:n loppuhuipentuma jää F1-historiaan, sillä Mercedeksen Lewis Hamilton juhli jännitysnäytelmän päätteeksi sadatta gp-voittoaan ensimmäisenä F1-kuljettajana kautta aikain.

Viimeisestä lähtöruudusta kisaan lähtenyt Red Bullin Max Verstappen oli toinen ja Ferrarin Carlos Sainz Jr. kolmas. Hamilton nousi MM-pisteissä Verstappenin ohi pistekärkeen, kaksikolla eroa britin eduksi kaksi pistettä.

Mercedeksen Valtteri Bottas päätyi vaiheikkaiden vaiheiden jälkeen lopulta viidenneksi. Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli kahdeksas, sijoitus on Räikkösen paras sitten kauden 2019 marraskuun ja Brasilian gp:n.

Kisa huipentui viimeisille kierroksille, kun Sotshin radalla alkoi vesisade. Se pudotti uransa avausvoittoa kohti matkanneen McLarenin Lando Norrisin kärjestä, sillä kuivan kelin renkailla mahdollisimman pitkään taistellut Norris ei vain enää pystynyt muuhun kuin liukasteluun sateen vain yltyessä.

Renkaansa aiemmin vaihtaneet kilpakumppanit pääsivät ohi, ja upporikasta ja rutiköyhää rengasvaihdon osalta pelannut Norris oli lopulta seitsemäs ohitettuaan Räikkösen loppuhetkillä. Norrista saattaa toki uhata vielä sijoja pudottava rangaistus loppuhetkien varikkokäynnin rikkeestä.

– Minkä kisan sää tästä teki. Sataan (voittoon) pääsy on vienyt kauan, enkä ollut varma, että se koittaisi, Hamilton totesi ratahaastattelussa.

– Lando teki mahtavaa työtä, hänellä oli upeaa vauhtia ja hän tekee hienoa jälkeä McLarenille. Oli katkeransuloista nähdä vanha tallini edellä, heillä menee hyvin, uskomattoman uransa McLarenilla aloittanut Hamilton mietti vielä.

Bottaksella turhauttava kisa

Kisassa aiempien neljän Mercedes-vuotensa aikana kaksi voittoa ja kaksi kakkossijaa ottanut Bottas oli onnekas, sillä lopun sade avitti hänet jämäsijoilta kohtuusijoitukseen.

– Oli vaikeampaa nousta (takaa) kuin ajattelin etukäteen. En päässyt koskaan tarpeeksi lähellä ohittaakseni ketään, aliohjautuvuutta valitellut Bottas kuvaili.

– Hankalaa oli, ja sade vähän niin kuin pelasti meidät tänään, Bottas pohti viitaten myös tallitoveri Hamiltonin voittoon.

Lopulta jopa viidettä sijaa parempaankin oli saumaa. Tai ehkä huonompaankin, lopun saderuletti kun jätti jossiteltavaa suuntaan jos toiseenkin.

– Yritin pysähtyä (renkaan vaihtoon) jo kierrosta aikaisemmin. Talli ei kuitenkaan ollut ihan täysin valmiina silloin. Jos olisin päässyt varikolle (kierrosta aiemmin), olisin ollut palkintopallilla. Tai olisi se voinut tuoda huonommankin tuloksen (kuin viidennen sijan). Mutta saimme joitain pisteitä kuitenkin, Bottas pyöritteli.

Bottas pääsi kisaan vasta 16. lähtöruudusta, kun talli teki voimayksikön vaihdon. Temppua pähkäiltiin joissain spekulaatioissa Mercedeksen taktikoinniksi: Bottas olisi kenties pystynyt häiritsemään Hamiltonin kovimman kilpakumppanin eli Max Verstappenin nousua ruudukon hänniltä.

– Meidän oli tehtävä se, jollain lailla… Tuollaista se on, siinä oli jotain ongelmia, Bottas kiemurteli kysymykseen lähtöruutupudotuksesta.

Eli se ei ollut taktikointia?

– Ei ei, meidän oli tehtävä se, jos halusin päästä kisan maaliin. Riski oli liian suuri. Meillä on ollut ongelmia (voimayksikössä), siitä on tulossa melkoinen ongelma, Verstappenin kisassa helpolla tavalla ohittama Bottas päätti.

Janne Lehikoinen, Luis Vasconcelos

STT

Kuvat: