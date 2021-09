SSO:lla hyvä alkuvuosi – ABC Piihovi ja Plazan S-market uusivat ilmeensä loppuvuonna

SSO:n marketkauppa kasvatti myyntiään ja kesällä kotimaan matkailu virkisti kaupankäyntiä myös liikennemyymälöissä, ravintoloissa ja hotellissa. Myös autokaupassa kysyntä jatkui vilkkaana.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n kesäkauppa toteutui jokaisella toimialalla odotuksia paremmin ja tammi-elokuun liikevaihto oli 313 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkuvuoden liiketulos oli 9,5 miljoonaa euroa, joka on noin 4,4 miljoonaa euroa viime vuotta parempi.

– Marketkaupan kehitykseen olemme erityisen tyytyväisiä, ja se on 60 prosenttia koko liikevaihdosta. SSO:n sijainti ykköstien varrella, meren ja järvien lähellä, on pitänyt myynnin hyvänä, SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér sanoo.

Suuret investoinnit ovat SSO:n mukaan painaneet viimeisimpien vuosien kehitystä, jonka johdosta tämän vuoden kehitys näyttää erityisen hyvältä. Alkuvuoden osalta keskimääräisestä 30 euron ostoskorista jäi voittoa SSO:n mukaan edelleen hyvin maltillisesti – keskimäärin 2,5 prosenttia eli noin 0,75 euroa.

Kotitalouksien ruokailu painottui alkuvuonna edelleen ravintoloiden sijaan kotioloihin. SSO:n liikevaihto market- ja tavaratalokaupassa kasvoi tammi-elokuussa 193 miljoonaan euroon (+6 prosenttia).

– Suomalaiset ovat toista vuotta matkailleet ja mökkeilleet paljon kotimaassa. Se näkyy myynnissä, Finér sanoo.

Finérin mukaan myös Halikon Prisman 24 tunnin aukiolo toimii ja asiakkaitakin on riittänyt.

– Puolenyön molemmin puolin ja aamuneljän jälkeen on ihan hyviä kauppatunteja. Hiljaisia tunteja pystymme hyödyntämään monenlaisiin töihin, joihin on myös löytynyt mukavasti halukkaita tekijöitä.

Salolaisittain uutta on se, että kauppakeskus Plazan S-market ja ABC Piihovi remontoidaan syksyn kuluessa. ABC Piihovi uusii ravintolansa ja kauppansa ilmeen, samalla kauppa muuttuu Salesta ABC-marketiksi. Remontti käynnistyy viikolla 40 ja saataneen valmiiksi joulukuun alkupuolella.

– ABC:n ravintola uudistuu kokonaan: sävymaailma muuttuu maanläheiseksi, kreikkalaistyyppiseksi, ja valikoima monipuolistuu, kertoo ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen.

Kauppakeskus Plazan S-market remontoitiin melko perusteellisesti vain muutama vuosi sitten, joten nyt syksyllä toteutettavassa remontissa uusitaan lähinnä sen ulkoasu. S-ryhmä on uudistamassa kaikkien S-markettien ulkonäköä, ja urakka on kohta tehty

Plazan S-marketti pysyy Tapio Finérin mukaan auki remontin ajan, ja remonttiin kuluu muutama viikko. Remontin tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta töihin päästäneen todennäköisesti marraskuussa.

Myös Sale-ketjua aletaan uudistaa.

– Koko Sale-verkosto uudistetaan parin kolmen vuoden sisään. Salesta tulee Hyvänmielen Sale, Finér sanoo.

Sale-ketjun remontti liittyy osin SSO:n tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tavoite vaatii kauppojen laitteistojen ja talotekniikan uudistamista. Samalla tullaan muuttamaan myös Sale-myymälöiden ulkoasua.

– Uudet energiaratkaisut, kuten uudet kylmäjärjestelmät, lauhdelämmön kierrättäminen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käyttö, varmistavat sen, että uudet myymälät ovat nyt ja tulevaisuudessa energiaa ja luontoa säästäviä, kertoo Finér.

Alkuvuosi kohteli ravintoloita ja ABC-liikennemyymälöitä kovalla kädellä koronarajoitusten vuoksi. Kesällä kotimaan matkailu ja henkilöautoilla liikkuminen oli kuitenkin edelliskesää vilkkaampaa. Heinäkuussa ylittyi jo vuoden 2019 taso, mikä näkyi ABC:lla polttonestekaupan kasvaneina volyymeina ja edelliskesää selvästi parempina myynteinä liikennemyymälöiden ravintoloissa ja marketeissa.

Autoilun suosio vauhditti SSO:n mukaan myös autokauppaa ja ajoittain vaihtoautoista oli jopa pulaa.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan kesä oli kahtiajakoinen: Ihmisten matkustellessa paljon kotimaassa, vast´kään remontoidussa Original Sokos Hotel Rikalassa oli historian vilkkain heinäkuu ja käyttöaste oli käytännössä koko kesän lähes sata. Myös ruokaravintoloiden myynti oli vilkastumaan päin, mutta toimialan rajoitukset jarruttivat edelleen myyntiä.

– Koska rauta- ja maatalouskaupasta luovuttiin, emme alkuvuonna uskoneet, että voimme vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden jälkeen jopa ylittää viime vuoden myynnin, Finér lisää.

Finér toteaa, että SSO haluaa olla edelleen aktiivisesti mukana toimialueensa kehittämisessä.

– Näin hyvä kiertää takaisin asiakkaille: toimimme ja kehitymme täällä, Finér sanoo ja viittaa SSO:n viime vuonna uudistettuun strategiaan, jonka ytimenä on iskulause ”Tehdään yhdessä parempi paikka elää”.

Esimerkkinä Finér mainitsee tavoitteen lisätä edelleen paikallisten tuottajien tuotteita S-marketeissa ja Saleissa, mitä on haluttu edistää muun muassa kampanjalla Sinun toive. Noin 3 000:sta asiakkaiden toiveista on toteutettu tämän vuoden aikana 1900.

Finér kiittelee hyvästä tuloksesta SSO:n 1 100 työntekijää, jotka ovat joutuneet pandemian takia joustamaan ja myös tiimeittäin kehittämään työtapoja. Koronasta huolimatta SSO on voinut lisäksi palkata tänä vuonna ennätyksellisen paljon kesätyöntekijöitä, yli 350, kun normaalisti määrä on noin 300 tietämillä.

Työn tekeminen voi piakkoin helpottua asiakaspalvelutehtävissä ja ravintoloissa, sillä Finér näkee, että maskipakko on todennäköisesti pian historiaa. Finér arvelee, että Päivittäistavarakauppa ry kumonnee kollektiivisesti maskipakon kaupoissa jo muutamien viikkojen kuluttua.

– Käsidesi jää käyttöön ja maskiakin saa edelleen käyttää. Menemme turvallisuus edellä, ja maskipakosta noudatamme Päivittäistavarakauppa ry:n yhteistä linjaa, Finér sanoo.

SSO:N LIIKEVAIHDON KEHITYS TOIMIALOITTAIN

Liikevaihto ja vertailu tammi–elokuun osalta tänä ja viime vuonna

Market- ja tavaratalokauppa 193 milj.euroa, +6 prosenttia.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 46 milj.euroa, +17 prosenttia.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa 6 milj.euroa, +21 prosenttia.

Autokauppa, 64 milj.euroa, +27 prosenttia.

Liikevaihto yhteensä: 313, +2 prosenttia.

Rauta-maatalous myyty 2020.