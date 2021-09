THL: Suomessa raportoidaan tänään 694 uutta koronavirustartuntaa – koronatartuntojen väheneminen on hidastunut

Suomessa tullaan tänään raportoimaan 694 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve koronaviruksen tilannekatsauksessa. Yhteensä Suomessa on todettu pandemian aikana 128 555 tartuntaa.

Uusien koronatapausten määrä on yhä vähentynyt, mutta viime viikolla raportoitu suotuisa kehitys on hidastunut, kertovat THL ja sosiaali- ja terveysministeriö.

– Voidaan sanoa, että epidemia polkee paikallaan, sanoi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja aikuisten piirissä, Voipio-Pulkki kertoi.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt ennallaan, kohtuullisen matalana. Uusien tehohoitopotilaiden määrä on Voipio-Pulkin mukaan ollut selvästi laskussa.

THL:n mukaan viime viikolla Suomessa tehtiin ennätysmäärä koronatestejä, yli 172 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä on yhä pienentynyt ja oli viime viikolla 2,4 prosenttia.

THL:llä sekä sosiaali- ja terveysministeriöllä on käynnissä tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta Suomessa.

Eetu Halonen, Maiju Ylipiessa

STT

