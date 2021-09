Suikkanen toivoo Someron kouluista linjauksia vielä tämän vuoden aikana – pitkään odotettu oppimisympäristöselvitys käsittelyyn syksyn aikana

Pitkään vireillä ollut oppimisympäristöselvitys valmistuu viimeinkin syksyn aikana Somerolla. Selvitystä on viivästyttänyt muun muassa koronakriisi ja sivistystoimen viime kuukausien alimiehitys. Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo, että sivistyslautakunta käsittelee valmista selvitystä lokakuussa.

– Siitä selvitys etenee kaupunginhallitukseen ja joulukuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn, Mäkelä-Rönnholm huomauttaa.

Mäkelä-Rönnholm kertoo, että selvitystä on tarkoitus esitellä myös kuntalaisille.

– Katsomme nyt, salliiko korona yleisötilaisuuksien järjestämisen vai hoidammeko tiedotuksen jotakin muuta kautta.

Someron päättäjät käsittelevät viimeistelyä odottavaa selvitysluonnosta valtuustoseminaarissa syyskuun lopulla.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toivoo, että oppimisympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen tulevasta koulu- ja päiväkotiverkosta tehdään ripeästi päätöksiä.

– Itse lähden siitä, että viranhaltijat tekevät esitykset luottamushenkilöille vielä tämän vuoden aikana siitä, mitkä kiinteistöt säilytetään ja mitkä luokat toimivat missäkin koulussa, Suikkanen sanoo.

Someron koulujen ja päiväkotien investoinnit ovat olleet pari vuotta jäissä odottamassa koulu- ja päiväkotiverkosta tehtäviä linjauksia. Suikkanen toteaa, että oppimisympäristöselvityksessä käsitellyt asiat ovat olleet monessa yhteydessä esillä jo aiemmin.

– Itse selvityksen käsittelyyn ei siten tarvita kuukausia, vaikka se valmistuukin näin loppusyksystä lähellä talousarvion käsittelyä. Itse lähden siitä, että linjaukset tulevista koulu- ja päiväkotijärjestelyistä tehdään vielä tämän vuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että esimerkiksi ensi syksynä laitettaisiin joku koulu kiinni.

Suikkanen muistuttaa, että on lopulta luottamushenkilöiden käsissä, miten pitkän harkinta-ajan he haluavat.

Somerolla on neljä alakoulua. Joensuun ja Kirkonmäen koulu sijaitsevat keskustassa, lisäksi Pitkäjärvellä ja Somerniemellä on kyläkoulut. Esillä on ollut erilaisten konsulttien esittämien koulujen sulkemisten lisäksi malli, jossa Pitkäjärven ja Oinasjärven koulujen yläluokat siirrettäisiin keskustaan. Kyläkouluihin jäisi tällöin vain alaluokat. Samalla koulujen yhteyteen siirrettäisiin varhaiskasvatusta.

– Tämä vaihtoehto on hyvin perusteltu näkemys, sillä työssäkäynnin vuoksi myös Somerniemellä ja Pitkäjärvellä tulee olla päivähoitoa. Tähänkin malliin pitää kuitenkin vielä perehtyä tarkemmin, Suikkanen huomauttaa.

Syyskuun virallisessa oppilaslaskennassa neljässä alakoulussa oli yhteensä 513 oppilasta. Viime joulukuussa tehdyssä ennusteessa alakoulujen oppilasmääräksi oli arvioitu kymmenen vähemmän.

– Joensuun koulussa on muuttoliikkeen vuoksi 11 oppilasta ennustettua enemmän, Mäkelä-Rönnholm toteaa.

Someron alakoulut

Neljä koulua

Joensuu 302 oppilasta (ennuste 291 31.12.2020)Kirkonmäki 124 (125)Oinasjärvi 40 (39)Pitkäjärvi 47 (49)