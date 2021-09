Suomalaiselokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia sai Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon – elokuvan on ohjannut Jussi-palkittu Teemu Nikki, ja sitä tähdittää Petri Poikolainen

Suomalainen elokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on voittanut Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon. Elokuvan on ohjannut Jussi-palkittu Teemu Nikki, ja sitä tähdittää Petri Poikolainen.

Elokuva valittiin seitsemän muun elokuvan kanssa Venetsian elokuvajuhlien uuteen Orizzonti Extra -kilpasarjaan. Sarjassa yleisö valitsee voittajan.

– Ilman tätä palkintoakin tämä olisi tärkein elokuva minkä olen tehnyt. Mutta eiköhän tälle pystille löydy paikka Petrin takanreunalta, sanoo Nikki tiedotteessa.

Poikolaisen roolihahmo Jaakko on pyörätuolissa. Jaakko on sokea, parantumattomasta sairaudesta kärsivä elokuvahullu, joka lähtee uhkarohkealle matkalle. Elokuva seuraa muutaman tunnin tapahtumia.

Myös pääosanäyttelijä Poikolainen kärsii MS-taudista. Näyttelijä sairastui siihen kesken nousujohteisen teatteriuransa ja on ollut vuodesta 2013 sairauseläkkeellä.

Tampereella loppukesästä 2019 kuvattu Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on draama ja jännityselokuva. Elokuva odotti ensi-iltaansa koronatilanteen vuoksi lähes vuoden ajan. Sokean ja liikuntakyvyttömän miehen rakkaustarinan kertova elokuva sai kotimaan ensi-iltansa perjantaina.

STT

