Suomalaisyliopistoista vain Helsingin yliopisto ylsi parinsadan huippuyliopiston joukkoon

Helsingin yliopisto on ainoa suomalainen yliopisto, joka ylsi yliopistoja vertailevan Times Higher Education (THE) -tutkimuksessa 201 parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto oli jaetulla sijalla 101.

Parhaaksi noteerattiin jo kuudetta kertaa peräkkäin Britannian Oxfordin yliopisto. Seuraavina tulivat yhdysvaltalaiset California Institute of Technology (Caltech) sekä Harvardin ja Stanfordin yliopistot.

Kymmenen parhaan yliopiston joukossa oli kahdeksan yhdysvaltalaista yliopistoa.

Pohjoismaisista yliopistoista paras oli ruotsalainen Karoliininen instituutti, joka löytyy sijalta 39. Lisäksi listalla oli neljä muuta ruotsalaisyliopistoa. Norjalta parinsadan huippuyliopiston joukossa oli yksi ja Tanskalta kolme yliopistoa.

Tutkimuksessa oli tänä vuonna 1 662 yliopistoa 99 maasta ja alueesta.

STT

