Suomeen palannut Petteri Koponen on kotimaisen koripallokauden seuratuin nimi – ”Hän nostaa liigan arvoa suuresti”

Perjantaina alkavan miesten Korisliiga-kauden kärkikamppailusta povataan äärimmäisen kiihkeää sarjan kolmen valtaseuran välillä. Viime keväänä kauan odotettuun mestaruuteen yltänyt Vilpas, kovia hankintoja tehnyt Karhu Basket ja viime vuosien kestomenestyjä Seagulls valloittavat suurella todennäköisyydellä sarjan kärkisijat ja jättävät loput seurat kamppailemaan viimeisestä välieräpaikasta.

Maukkaan lisämausteen kauteen tuo Suomen kaikkien aikojen koripalloilijoihin kuuluvan Petteri Koposen liigapaluu. Helsinkiläisen Seagullsin riveihin siirtynyt takamies on kaavaillut uransa päätöstä ensi vuoden syyskuun EM-kisoihin.

– 99-prosenttisella varmuudella tämä on viimeinen vuoteni. Tiedän ne realiteetit oman kroppani kanssa ja sen, mitä se on. Tavoitteena on vetää hyvä kausi ja EM-kisat Prahassa. Se olisi ehkä oikea tapa laittaa tossut naulaan, mutta satavarmaksi en ole mitään sanonut, 13 vuoden Euroopan-kiertueelta Suomeen palannut Koponen sanoi liigan etälehdistötilaisuudessa.

Liigakenttä on ottanut 33-vuotiaan Koposen paluun suurella ilolla vastaan, ja koronapandemian hellittäessä toiveissa on myös yleisöryntäys. Kataja Basketin päävalmentaja Petri Virtanen on innoissaan siitä, miten sankoin joukoin Suomen pitkäaikaiset maajoukkuepelaajat ovat saapuneet viime vuosina Korisliigaan.

– Ensin Teemu Rannikko tuli takaisin, sitten Shawn Huff, sen jälkeen Jamar Wilson ja nyt sitten Petteri Koponen. Petteri on heistä varmaan suurelle yleisölle tunnetuin nimi ja sikälikin on erinomaista, että hän saapui Seagullsiin, joka on suuren markkina-alueen joukkue. Uskon, että hän nostaa liigan arvoa suuresti, Virtanen sanoi.

Seagulls lähtee kauteen takamatkalta

Koponen kertoi, että hänen oma pelikuntonsa ja Jussi Laakson valmentaman Seagullsin ryhmädynamiikka vaatii vielä runsaasti hiomista, sillä joukkue on harjoitellut vasta reilun kahden viikon ajan amerikkalaisvahvistustensa kanssa. Takamies uskoo, että kokenut joukkue on parhaimmillaan keväällä.

– Vääjäämättä meillä on monta jätkää, joiden urat alkavat olla loppusuoralla, mutta mielestäni meillä on hyvä sekoitus kokemusta ja nuorta intoa. Uskon, että pystymme taistelemaan Pantterista (mestaruuspokaali Pantteripatsas) keväällä. Se vaatii hommia ja toistoja.

Vuosien 2018-2019 mestarijoukkue Karhu Basket on todennäköisesti Seagullsia ehjemmällä pohjalla, kun kausi alkaa. Kauhajokelaisryhmä vahvistui kesällä mestaruuksiensa takuumiehillä, kun seura ilmoitti Ranskan-visiitillä käyneen Henri Kantosen ja amerikkalaisten Cameron Jonesin ja Rene Rougeaun palaavan Etelä-Pohjanmaalle.

– Kokoonpano on toki uusiutunut paljon viime kaudesta, mutta me olemme vanhoja tuttavuuksia valmennuksellemme. Se helpottaa, ja esimerkiksi Cameron ja Rene ovat todella kovia voittajia, Kantonen kuvaili.

Korisliigan viime kausi päättyi Vilppaan seurahistorian ensimmäiseen mestaruuteen, eikä salolaisjoukkue ole täksi kaudeksi liiemmin heikentynyt. Vilppaan syömähampaana häärii viime kauden tavoin amerikkalaishirmu Jeremiah Wood, mutta Teemu Rannikon lopettaminen ja Aatu Kivimäen siirtyminen Saksaan jättävät takakentälle saappaita täytettäväksi. Katseet kääntyvät muun muassa Vilppaan omaan tähtihankintaan ja kasvattiin Roope Ahoseen.

Kouvot on herättänyt huomiota

Korisliiga jakautuu 22 kierroksen runkosarjan jälkeen ylempään ja alempaan jatkosarjaan, joten kilpailu puolivälieräpaikoista on tuimaa kauden alusta alkaen. Ylemmän jatkosarjan joukkueet varmistavat suoraan puolivälieräpaikkansa, ja alemmasta sarjasta pudotuspeleihin otetaan kaksi parasta joukkuetta.

Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen nostaa Kouvot kauden kiistattomaksi mustaksi hevoseksi. Kouvolalaismiehistö on jälleen mestarivalmentaja Jyri Lehtosen alaisuudessa ja loisti kautta edeltävissä harjoituspeleissä.

– Heillä on nuori joukkue, jota ei välttämättä ihan kaikki tule kärkipäähän sijoittamaan. Meidän treenimatsimme sen jo osoitti, ja kaikki tuntevat Lehtosen taktisen osaamisen, Toiviainen pohti.

Vajaan kymmenen vuoden takainen mestarijoukkue Bisons nousi uutena joukkueena liigaan. Kaarinalainen Ura Basket joutui sen sijaan luopumaan liigapaikastaan.

Paavali Pastila

STT

Kuvat: