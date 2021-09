Suomen lumilautailuhuiput pyrkivät joukolla Pekingin olympialaisiin – tällä hetkellä takataskussa olisi kolme paikkaa

Suomen lumilautamaajoukkue lähtee kovin tavoittein olympiakauteen. Päävalmentaja Antti Koskisen mukaan ajatuksissa on saada Pekingin olympialaisiin kuusi laskijaa. Lisäksi Matti Suur-Hamari on paralympialaisissa mitalisuosikkeja.

– Tällä hetkellä meillä olisi olympialaisten maapaikkarankingissa slopestylessa ja big airissa yhteensä kaksi miestä ja yksi nainen, Koskinen kertoi torstaina Helsingissä.

Olympiapaikassa ovat tällä hetkellä kiinni miehissä Rene Rinnekangas sekä Kalle Järvilehto ja naisissa Enni Rukajärvi. Naisissa lisäksi Carola Niemelä ja miehissä Mikko Rehnberg sekä lumilautakrossissa Anton Lindfors saattavat nousta rankingissa tarpeeksi korkealle.

Maailmancupin kausi alkaa lokakuun loppupuolella Sveitsin Churissa big airilla. Olympiarankingin pisteitä on maailmancupissa jaossa suunnilleen tammikuun puoliväliin asti. Olympialaiset ovat ensi helmikuussa.

– Viime kaudella meillä oli aikamoinen vastatuuli loukkaantumisten osalta. Nyt tilanne on tosi paljon parempi. Tempaisemme sunnuntaina Italiaan kahdeksi viikoksi treenaamaan, ja sitten olisi Churissa big airin maailmancup, Koskinen sanoi.

Rinnekangas latasi akkuja

Rinnekangas oli alkuvuodesta slopestylessa MM-pronssilla. Viime kauteen mahtui myös muun muassa arvostetun X Gamesin slopestylen kolmossija.

– Aika nopeasti tämä kausi lähti taas käyntiin, mutta oli hyvä ladata pari kuukautta akkuja, ja nyt on taas uusi into. Laskeminen on tuntunut hyvältä, ja uusia temppuja on tullut kokeiltua, viime kaudella olkapäävammasta kärsinyt Rinnekangas sanoi.

Rukajärvi oli slopestylessa olympiahopealla Sotshissa 2014 ja pronssilla Pyeongchangissa 2018.

– Tuntuu, että aika on mennyt tosi nopeasti. Vastahan Korean ja Sotshin kisat olivat, Rukajärvi naurahti.

Korona näkyy yhä kisojen määrässä

Koskisen mukaan korona-aika vaikuttaa edelleen jonkin verran huippulumilautailuun. Esimerkiksi maailmancupin kalenterissa on tällä hetkellä vain kaksi big air -kilpailua.

– Arvioisin, että yksi iso tekijä siinä on korona ja sen aiheuttamat rajoitukset. Varsinkin big air -kilpailut ovat usein kaupungeissa ja sellaisia tapahtumia, joissa on lumilautailukisan lisäksi jotain muutakin festaria ympärillä. Sellaisten järjestäminen on vielä varmaan aika vaikeaa monessa maassa, Koskinen pohti.

Leireille ja kilpailuihin matkustaminen on helpottunut selvästi.

– Tähän mennessä olemme pysyneet suunnitelmassamme, jota on toki jouduttu aika paljon muokkaamaan tavalliseen vuoteen verrattuna. Vielä toissa vuonna olimme kuukauden reissulla Uudessa-Seelannissa, mikä on nyt täysin poissuljettua. Viime kausi meni pääasiassa topsipuikko nenässä, Koskinen tiivisti.

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: