Suomen merikotkakanta on vakaa, vaikka poikasia kuollut lintuinfluenssaan

Suomen merikotkakanta on vakaa, vaikka poikasia on kuollut kuluneena kesänä lintuinfluenssaan. Näin todetaan pesivien merikotkien vuotuisessa inventoinnissa, jonka tulokset julkisti Sääksisäätiö.

Merikotkakanta ei ole kasvanut viime vuodesta. Koko maassa kirjattiin noin 600 pesivää paria, jotka tuottivat runsaat 560 varttunutta poikasta. Pesinnän tulos on jokseenkin sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

Pesien tarkastuksessa käytiin läpi yli tuhat entistä ja nykyistä pesää Ahvenanmaalta ja Saaristomereltä Utsjoelle saakka.

Merikotkan vahvimpia esiintymisalueita Suomessa ovat Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa sekä Merenkurkku, mutta laji pesii nykyään miltei koko maassa. Parhailla saalistusmailla merikotkien kesken on kova kilpailu hyvistä pesäpaikoista.

Meren saaristoissa ja rannikoilla tavataan vuosittain uusia merikotkan reviirejä, mutta samanaikaisesti vanhoja jää autioksi.

Suomen järvialueella merikotkia tavataan vuosi vuodelta enemmän, ja kanta kasvaa sisämaassa vähitellen, erityisesti Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Saimaan vesistöalueelta ei vielä tunneta pesintöjä.

Lukuisia kuolleita poikasia

Tänä vuonna löydettiin merikotkien pesistä poikkeuksellisen paljon kuolleita poikasia, 15 todettua tapausta. Lisäksi tavattiin selvästi sairaita, eläviä poikasia.

Osa menehtyneistä poikasista oli pesän tarkastusvaiheessa sen verran tuoreita, että ne voitiin analysoida Ruokavirastossa. Kaikki neljä tutkittua poikasta olivat varmuudella kuolleet lintuinfluenssaan.

Kesän aikana on löydetty etelärannikolta myös kuolleita aikuisia merikotkia, joista ainakin kaksi todettiin lintuinfluenssan uhreiksi.

Kun tautia on liikkeellä, merikotka saa sen verraten helposti saalistaessaan heikkokuntoisia vesilintuja.

– Merikotka on hyvä ja tärkeä luonnon tilan indikaattori. Tästä ovat surullisena esimerkkinä viime vuosina lintuinfluenssaan kuolleet merikotkat ja vähän aiemmin lyijyn tappamat kotkat, kertoo Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän seurantavastaava Heikki Lokki tiedotteessa.

Pesä kätevästi ”ruokapöydässä”

Länsi-Suomi-lehti kertoi tiistaina, että merikotka pesii Rauman Sataman edustalla hyvin erikoisesti aivan merimetsojen naapurina. Merikotka pesii Iso Järviluodossa ”ruokapöydässään”, sillä sen saaliseläimen merimetson lähin pesä sijaitsee noin 20 metrin päässä.

Merikotka on siipivälillä mitattuna Suomen suurin lintu. Siipien kärkiväli voi olla enimmillään liki 2,5 metriä.

Merikotkaa, joka voi elää noin 30-vuotiaaksi, tavataan Pohjois-Euroopassa ja Aasiassa.

Suomessa merikotkasta maksettiin 1900-luvun alussa tapporahaa ja lintu katosi liki täysin, kunnes Suomi rauhoitti sen 1920-luvulla.

