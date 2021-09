Suomen miehet palauttivat EM-kisoissa uskottavuutensa, mutta lentopallohuipulle on matkaa

Suomen hyvillä otteillaan alkulohkossa istuttama puu ei kasvanut lentopallon miesten EM-kisoissa taivaaseen saakka. Kahden edellisen MM-turnauksen maailmanmestari Puola näytti pudotuspelien neljännesvälierässä, miten paljon terävälle huipulle on matkaa.

Puola murskasi lauantaina katsomossa möykänneiden 8 500 kannattajansa iloksi Suomen tunnissa ja 23 minuutissa 3-0 (25-16, 25-16, 25-14). Tulos puhuu puolestaan, minkä Suomen 43-vuotias passarikonkari Mikko Esko auliisti myönsi.

– Puola oli ihan eri tason joukkue kuin aiemmat vastustajamme. Se tuli päälle kovalla paineella aloitussyötöstä lähtien, Esko sanoi.

Kuudesta ottelustaan kolme voittanut Suomi olisi välttänyt fyysisesti kivikovan Puolan kohtaamisen lisäämällä voitettujen listaan alkulohkossa piinaamansa Hollannin. Jossittelu on kuitenkin turhaa.

Toivoa tulevaan

Esko sai päävastuun pelinrakentelusta Suomen kahden ensimmäisen alkulohko-ottelun jälkeen, kun ykköspassari Eemi Tervaportti joutui kesken turnauksen sivuun reisivamman vuoksi.

– Tykkäsin olla mukana. Oli nautinnollinen, hieno kokemus. Oli hienoa pelata kotiturnauksessa, jota en ollut aiemmin kokenut, Esko muisteli Tampereen C-lohkon pelejä.

Kahdeksannen kerran peräkkäin EM-lopputurnauksessa pelannut Suomi palautti uskottavuutensa, vaikka maailman huipulle on matkaa.

On muistettava, että 2019 päävalmentajaksi valitun brittiluotsin Joel Banksin alaisuudessa maajoukkue on pelannut lajiliiton tiukan talouden ja koronapandemian puristuksessa vain vähän maaotteluja.

Suomen taantuminen on näkynyt niin, että vuosien 2014 ja 2018 MM-kisakomennukset eivät saa ensi vuonna Venäjällä jatkoa. Banksin päävalmentajasopimus on EM-rupeaman jälkeen katkolla.

Varsinkin Tampereen EM-alkulohkossa, hurmosta hehkuneen kotiyleisön siivittämänä Suomi näytti, että paremmasta tulevaisuudesta on toivoa. Esimerkiksi nuoret yleispelaajat Antti Ronkainen ja Niko Suihkonen osoittivat lyhyehköstä mitastaan huolimatta kykynsä.

– Tämä antoi taas uskoa, että suomalainen lentopallojoukkue voi pärjätä, viidennen EM-turnauksensa pelannut Esko tuumi.

VaLePa motivoi

Esko ehti vetäytyä maajoukkueesta, kunnes hänet hälytettiin kesällä hätiin EM-leirille. Kotimaisessa Mestaruusliigassa hän jatkaa tuplamestari VaLePassa ainakin seuraavat kaksi kautta vuoteen 2023.

– Parempi, etten sano maajoukkueesta mitään. Mutta selvää on, että nämä alkoivat olla siinä viimeisiä pelejäni, teemuselännemäisesti ajan rientoa uhmaava Esko naurahti.

VaLePa on hallinnut kotimaista lentopalloa vuosikausia. Sen tekemiset motivoivat Eskoa riittävästi.

– Nyt vedetään pari päivää henkeä ja valmistaudutaan ensi viikonlopun Toijalan harjoitusturnaukseen, hän suunnitteli.

Suomen EM-loppusijoitus ratkeaa maanantaina viimeisten neljännesvälieräpelien jälkeen. Sijoitus on haarukassa 10-15. Kaksi vuotta sitten Suomi oli 14:s.

Reima Rautiainen

STT

Kuvat: