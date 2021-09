Suomen Pankki korottaa talousennustettaan roimasti alkuvuoden kasvun oltua ennakoimattoman kovaa – nopean kasvun vaihe jää ennusteen mukaan lyhytaikaiseksi

Suomen Pankki korottaa talouskasvun ennustettaan selvästi kasvuvauhdin ylitettyä odotukset keväällä ja kesällä. Pankki ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia, kun aiempi arvio oli 2,9 prosenttia.

Ensi vuonna talouskehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen reippaassa 2,8 prosentin kasvussa, vaikka ennustetta onkin laskettu aiemmasta 3,0 prosentista.

Talouden toipuminen on pankin mukaan ollut päätoimialoittain tarkasteltuna laaja-alaista. Jopa koronan kurittamalla palvelusektorilla liikevaihdossa on palattu likelle koronaa edeltänyttä tasoa, vaikka sektorin sisällä toimialojen väliset erot ovat yhä suuria.

Suomen Pankin mukaan talouskasvu on piristynyt yksityisen kulutuksen johdolla ja bruttokansantuote on jo saavuttanut ennen pandemian puhkeamista vallinneen tasonsa. Loppuvuoden aikana myös alkuvuodesta heikosti kasvaneen viennin odotetaan voimistuvan.

Talouskasvun vanavedessä myös työllisyys jatkaa ennusteissa tasaisen ripeää kasvuaan. Tänä vuonna Suomen Pankki ennakoi työllisyysasteen osuvan tasan 72 prosenttiin. Kasvu jatkuu läpi ensi vuoden siten, että vuonna 2023 työllisyysaste nousee 73,2 prosenttiin.

Talouskasvun nopean kasvun vaiheen arvioidaan kuitenkin jäävän väliaikaiseksi. Suomen Pankin mukaan jo vuonna 2023 palataan pitkän aikavälin kasvu-uralle eli 1,3 prosentin kasvuun.

Kasvu ripeää maailmanlaajuisesti

Myös maailmantalouden palautuminen koronakriisistä on ollut alkuvuoden aikana nopeaa. Suomen Pankki ennustaa euroalueen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 5 prosenttia ja jatkavan ensi vuonnakin 4,6 prosenttia.

Nopeasta kasvusta huolimatta rahoitusolojen ennustetaan pysyvän keveinä koko ennustejaksolla.

– Euroalueella talouskasvu on nyt vahvaa, mutta vielä ei pärjätä ilman talouspolitiikan tukea. Näkymiä varjostavat tuotantokapeikot sekä uusien virusmuunnosten mahdollisuus ja kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo tiedotteessa.

Pankki huomauttaa, että koronasta palautuminen on maailmanlaajuisesti yhä kesken, sillä suurista talousalueista kokonaistuotanto on saavuttanut kriisiä edeltäneen tasonsa vasta Kiinassa.

Euroalueen ulkopuolisen maailman bkt puolestaan kasvaa 6,3 prosenttia tänä vuonna, minkä jälkeen laskee 4,5 prosenttiin ensi vuonna.

Mika-Matti Taskinen

STT

