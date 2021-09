Suomen Yrittäjät: Yritysten etätyöinto on hiipumassa

Yritysten innostus etätöiden tekemistä kohtaan on hiipumassa, käy ilmi Suomen Yrittäjien kyselystä.

Vielä maaliskuussa 37 prosenttia yrityksistä kertoi lisäävänsä pysyvästi monipaikkatyötä, mutta elokuussa tehdyssä kyselyssä vastaava lukema oli vain 32 prosenttia.

Kyselyn mukaan yhä pienempi osa henkilöstöstä jää etätöihin. Elokuussa puolet yrityksistä kertoi, että heiltä ei jää henkilöstöä ollenkaan etätöihin, kun vielä maaliskuussa näin arvioi 39 prosenttia yrityksistä.

– Muutos on selkeä. Etätyöinto hiipuu, vaikka sitä edelleen on paljon. Olemme menossa myös tältä osin kohti normaalia, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Kyselystä käy ilmi myös, että mitä isompi yritys on, sitä enemmän monipaikkatyötä aiotaan lisätä. Myös alueelliset erot ovat suuria. Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset aikovat tehdä selvästi enemmän monipaikkatyötä kuin yritykset muualla Suomessa.

Pentikäisen mukaan eroa selittää se, että pääkaupunkiseudulla on paljon palvelualan yrityksiä, joissa into etätöitä kohtaan on suurinta.

Myös yrittäjän ikä vaikuttaa etätöiden tekoon, sillä nuoremmat yrittäjät lisäävät monipaikkatyötä vanhempia enemmän.

Myönteisiä kokemuksia

Vaikka etätyöinto on hiipumassa, kokemukset etätöistä ovat kuitenkin selvästi lisänneet yritysten myönteistä suhtautumista monipaikkatyöhön.

– Myönteiset kokemukset rohkaisevat jatkamaan monipaikkatyötä. Hyvää on myös se, että ongelmia työ- ja vapaa-ajan erottamisessa nähdään vähemmän. Vaikuttaa, että monipaikkatyön tekemistä ja hallintaa on opittu, Pentikäinen arvioi.

Kantarin tekemässä tutkimukseen haastateltiin elokuussa 1040 yrittäjää tai yritysten edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

y

r

STT

Kuvat: