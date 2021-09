Suomi-Ruotsi-maaottelun avauspäivä jätti kovasti kurottavaa

Suomen miehet ja naiset ovat takaa-ajajina ensimmäisen päivän jälkeen perinteisessä yleisurheilumaaottelussa Tukholmassa. Suomen miehet keräsivät lauantaina 89 ja naiset 91 pistettä. Ruotsin luvut olivat 115 ja 113.

– Miesten kohdalla menee todella tiukille, ja pitäisi saada todella iso ryhtiliike, koska 20 pistettä on aika iso ero, Elmo Lakka sanoi, kun muutama laji oli vielä jäljellä lauantailta.

Lakka oli yksi niistä Suomen miehistä, jotka kartuttivat kunnolla pistepottia. Hän otti varman voiton 110 metrin aitajuoksussa ja pystyi lopussa jopa hölläämään. Hän juoksi kesäkuussa Suomen ennätyksen 13,31, mutta Tukholmassa voittoon riitti 13,85.

– Ei se ihmeelliseltä tuntunut. Tiesin, ettei ennätystä tarvitse juosta. Lajivoitto tuli rutiinisuorituksella ja loppua kohti hölläillen. Olen tyytyväinen siitä, että Suomen pojat takana suoriutuivat kanssa, niin saimme kerättyä pisteitä, Lakka viittasi kisan kolmoseen Valtteri Kalliokuljuun ja neloseen Santeri Kuusiniemeen.

Lakka syttyy joka kertaa maaottelutuoksinoissa. Hän tuuletteli jo ennen maaliviivaa ja elehti maalissa tv-kameroille.

– Pitää vähän kääntää veistä haavassa, kun tilaisuus on, Lakka naurahti.

”Hirveitä vaihtoja”

Ratasuora oli suomalaisille muutenkin suotuisa, kun Lotta Kemppinen (11,57) voitti naisten ja Samuel Purola (10,45) miesten satasen sileän. Miesten 4×100 metrin viestissä Purola ankkuroi voiton sen jälkeen, kun Samuli Samuelsson, Roope Saarinen ja Oskari Lehtonen olivat hoitaneet osuutensa.

– Ei tuo oikein kulkenut. Hirveitä vaihtoja. Varmistelin viestin lopussa, kun en viitsinyt puristaa enempää näin kylmässä kelissä, Purola kiteytti.

Naisten pikaviestissä Suomi jäi toiseksi, kun Kemppistä ennen matkaa taittoivat Johanna Kylmänen, Anna Pursiainen ja Anniina Kortetmaa.

– Satasella tuli lajivoitto kuten piti. Viestissäkin oli hyvää taistelua. Sunnuntaina pitää kääntää taisteluparit voitoiksi, Kemppinen paalutti.

Illan päätöslajissa 800 metrillä Suomen ennätysnainen Sara Kuivisto kangistui toiseksi, kun Ruotsin Lovisa Lindh oli nopeampi. Ajat painuivat yli kahden minuutin.

Kapteenin sydäntä särkee

Naisten seiväshyppykilpailun ennakkosuosikki Wilma Murto jäi avauskorkeuteensa 434 Ruotsi-Suomi-yleisurheilumaaottelussa Tukholmassa. Tuloksetta jääminen tarkoitti sitä, ettei Suomen naisten joukkueen kapteeni saanut pistettäkään joukkueen pottiin lauantain kilpailussa.

– Kylmää ja tuulista keliä ja pitkä kausi alla. Tällaista ailahtelua se aiheuttaa. Kroppa tuntui ihan hyvältä, mutta aika väsynyt viikko, Murto summasi.

Viime viikonloppuna hän taivutti Suomen ennätyksen 472 Kalevan kisoissa Tampereella. Kauteen on mahtunut myös olympialaisten viides sija, mutta vielä perjantaina Murto vakuutti latauksen löytyvän lauantain maaotteluun.

– Olo oli tänään parempi kuin mikä se oli eilen. Kai se viime viikonloppu vähän kuitenkin painoi ja muutenkin on monta kisaa takana. Kyllä ne painavat, Murto pyöritteli.

– Olisi pitänyt osata vaihtaa seipäitä eri tavalla, kun olot olivat kylmät ja tuuliset. Jarnon kanssa pidimme jo nopean palaverin, että ei jaksa harmittaa henkilökohtaisesti. Kausi on ollut sellainen, että tällainen sinne mahtuu, Murto mainitsi valmentajansa Jarno Koivusen.

Elina Lampela voitti kilpailun tuloksella 434, ja Saga Andersson varmisti kaksoisvoiton Suomelle tuloksella 426. Ruotsin ennakkosuosikki Michaela Meijer jäi tulokseen 416, mutta hänen perässä muutkin ruotsalaiset saivat tulokset ja arvokkaita pisteitä kaksipäiväiseen maaotteluun.

– Kapteenin sydäntä särkee. Riipaisee, kun pisteitä meni oman suorituksen myötä. Aloituskorkeuden selvittämisellä olisi tullut viisi pistettä enemmän Suomelle, Murto ynnäili.

– Pitää kannustaa kovasti muita, että jostain lajista tulisivat ne minun menettämät pisteet.

Nyt vain kotiin harjoittelemaan

Suomen Camilla Richardsson rikkoi kärjen ruotsalaisrintamaa Ruotsi-Suomi-yleisurheilumaaottelun naisten 3 000 metrin estejuoksussa, mutta ei ollut kovin tyytyväinen toiseen sijaansa.

– Kyllä se juoksu kulkee, mutta nuo esteet ovat, anteeksi vain, mutta ne ovat ihan paskoja. Tekniikkalaji tämä on, enkä ole voinut treenata esteitä, Richardsson mietiskeli Tukholman lauantai-illassa.

– Vesiesteet olivat nyt hieman paremmat kuin viikko sitten (Kalevan kisoissa). Nyt vain kotiin harjoittelemaan, että ne sujuvat ensi vuonna.

Kisan jälkeen hän ei ollut vielä kiiruhtamassa kotiin, koska sunnuntaina pitäisi kisata 5 000 metrin sileä.

– Vitosella on vain pakko juosta, mutta siellä on tosi kovia juoksijoita. Hankala laji sekin on, Richardsson tiesi.

Ongelmista huolimatta hän juoksi lauantaina kauden parhaan 3 000 metrin esteiden aikansa, kun kello pysähtyi lukemiin 9.57,31. Voittaja Emilia Lillemo porhalsi 9.54,24.

– Tänään voitto olisi ollut helpommin otettavissa kuin huomenna. Harmittaa aika paljon. Hänellä (Lillemo) on hemmetin hyvä ja minulla hemmetin huono estetekniikka. Aika oli sentään alle kymmenen minuutin eli alle nolorajan. Se oli hyvä juttu, Kalevan kisoissa SM-kultaa ajalla 10.02,27 ottanut juoksija sanoi.

Moona Korkealaakso oli maaottelun esteiden neljäs ja Emma Katajalaakso kuudes, joten Ruotsi keräsi kisasta suuremman pistepotin.

Suomen miehet ja naiset ylsivät voittoihin kävelymaaottelussa

Suomen kilpakävelijöiden eturiviin kuuluva Aleksi Ojala taipui kymmenellä kilometrillä Ruotsin Perseus Karlströmille Ruotsi-Suomi-yleisurheilumaaottelun kyljessä käytävässä kävelymaaottelussa, mutta pääsi juhlimaan muiden sinivalkoisten kävelijöiden kanssa maaotteluotteluvoittoa Tukholmassa.

Myös Suomen naiset juhlivat, kun Anniina Kivimäki, Elisa Neuvonen ja Heta Veikkola ottivat lauantaina kolmoisvoiton viidellä kilometrillä.

– Tasaisen paksua menoa. Huomaa, että olen viidenkympin mies, kun vauhti on vähän sinnepäin menevää. Tätä pitää ruveta tekemään, jos matka lyhenee, Ojala tuumi ja viittasi päämatkansa 50 kilometrin lyhentämiseen 35 kilometriksi arvokilpailuohjelmassa.

Voittaja Karlströmille lyhyemmät matkat ovat tuttuja. Ojala pysyi vauhdissa puolimatkaan, mutta putosi perästä ja jäi lopulta noin minuutin. Hänen aika oli 40.59,94.

– Alussa menimme aika tasaisesti. Yritin vielä pysyä mukana, kun Perseus lähti. Siinä tuli totuus, mikä ero on kahdenkympin ja viidenkympin miehellä. Vielä on kehityttävää, Ojala jutteli.

Suomen muut edustajat Joni Hava ja Sajan Irincheev napsivat sijat kolme ja neljä. Suomi vei miehissä pisteet 12-9, kun Ruotsin kolmas kilpailija Remo Karlström hylättiin.

Naisissa riitti riemua, kun koko suomalaistrio käveli ennätysaikansa Kivimäen (22.34,31) johdolla ja voitti pistein 16-6.

– Tarkoitus oli mennä kovaa, ja se toteutui. Elisan kanssa puhuimme, että autamme toisiamme ja menemme vuorovedolla, Kivimäki avasi taktiikkaa.

– Kun ennätys tuli, niin meni paremmin kuin osasin arvata. Kalevan kisat lupasivat jo hyvää. Oli kiva mennä vuorovedolla, Neuvonen komppasi.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: