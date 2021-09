Suurten kaupunkien jääkiekko, pienten paikkakuntien futsal

Suomen palloilulajit jakautuvat suurten kaupunkien temmellyskenttiin ja pienempien paikkakuntien pippaloihin.

Miesten jääkiekkoliigaan ei ole ollut vuosikymmeniin asiaa pikkukaupunkien joukkueilla. Poikkeuksena on poikkeuksellisten rahoitusjärjestelyjen Lukko Raumalta. Kun suurin osa naisten liigajoukkueistakin on nykyisin näitä jypejä, ilveksiä ja kalpoja, on jääkiekon isojen kaupunkien osuus suuren suuri.

Jalkapallossa tehdaskaupungeista valkeakoskelainen FC Haka teki viime vuodeksi paluun Veikkausliigaan. Se onkin sitten kahden ahvenanmaalaisjoukkueen lisäksi ainoa poikkeus sääntöön, jossa Veikkausliigan ja Kansallisen liigan joukkueet tulevat väkilukujen top-20:stä.

Salibandyssakin pienten kaupunkien osuus on pieni, kun taas koripallossa se oli 2010-luvulla hieman kasvamaan päin. Lentopallossa prosenttiluvut nousivat täksi kaudeksi iskulyönnillä yli viiteenkymmeneen, kun naisten Mestaruusliigan kipusi Helsinki Volley ja miesten liigaan turkulainen TuTo-Volley.

Pesäpallo on perinteisesti maaseutupainotteinen laji, mutta käsipallossa ja futsalissa suurten kaupunkien prosenttiosuudet ovat pienempiä. Käsipallossa satunnaisuudet, kuten Espoon sisällä olevan Kauniaisen kaksi joukkuetta ja virolaisedustus Tallinnasta laskevat prosentteja. Samoin pikkukunta Siuntion kaksi joukkuetta.

Futsalissa esimerkiksi Helsingin ja Tampereen osuus on vain yksi joukkue kaupunkia kohti. Etenkin miesten liigan rakenne on poikkeuksellinen. Sarjassa vilisee Someron, Tornion, Ylivieskan ja Joutsan kaltaisia paikkakuntia.

SUURIMPIEN KAUPUNKIEN OSUUS PÄÄSARJAJOUKKUEISTA

Isot erot prosenttiosuuksissa

Jääkiekko 23/25 (92 prosenttia)

Jalkapallo 19/22 (86)

Salibandy 24/30 (80)

Koripallo 15/22 (68)

Lentopallo 12/21 (57)

Pesäpallo 11/28 (39)

Käsipallo 5/14 (35)

Futsal 8/24 (33)

Salo pärjää kokoistensa joukossa – kolme palloilun pääsarjaseuraa on väkilukuun nähden varsin hyvä määrä