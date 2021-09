Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat – runsaan kahden viikon rupeamaan osallistuu yli 45 000 kokelasta

Ylioppilaskokelaiden syksyn kirjoitusrupeama alkaa tänään. Vuorossa on ensimmäisenä äidinkielen lukutaidon koe, joka suoritetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Keskiviikkona kirjoitetaan osa reaaliaineista ja perjantaina vieraan kielen pitkä oppimäärä.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan syksyn kirjoituksiin on ilmoittautunut 45 300 kokelasta eli runsaat tuhat vähemmän kuin viime syksynä. Ensimmäisen päivän äidinkielen lukutaidon kokeeseen ilmoittautuneita on yhteensä noin 9 300.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään koronaviruksen vuoksi poikkeusjärjestelyin nyt neljättä kertaa. Virusaltistusten minimoimiseksi kirjoituksiin osallistuvia on suositeltu välttämään kontakteja 10 päivän ajan ennen kokeita. Koetilaisuudessa suositellaan kasvomaskin käyttämistä.

Kokeet kuitenkin järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti, ja koepäiviä on yhteensä yhdeksän. Esimerkiksi viime keväänä ryhmäkokoja pilkottiin hajauttamalla kirjoitukset 12 päivälle.

Kirjoitukset kestävät runsaat kaksi viikkoa. Viimeinen koepäivä on 29. syyskuuta.

STT

