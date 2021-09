Syyskuun poutasäät vauhdittivat puinnit loppusuoralle – erot sadon laadussa ja tasossa erittäin suuret alueiden ja tilojen välillä, kertoo Pro Agria

Syyskuun poutasäät vauhdittivat viljojen puinnit loppusuoralle, toteaa Pro Agria keskusten liitto vuoden viimeisessä kasvutilannetiedotteessaan. Viljojen puinnit on saatu lähes päätökseen ja myös erikoiskasvien puinnit ovat kääntyneet lopuilleen.

Erot satotasoissa ja sadon laadussa ovat tänä vuonna erittäin suuret eri alueiden ja tilojen välillä, asiantuntijaorganisaatio täydentää. Kasvukautta leimasivat hyvin eri lailla esiintyneet haastavat sääolosuhteet.

Keskikesän kuivuudesta selvisivät Pro Agrian mukaan parhaiten syysviljat ja aikaisin kylvetyt kasvustot. Säilörehunurmet selvisivät myös hyvin kasvukaudesta, ne tuottivat hyvän 1. ja 3. sadon.

Kesän äärisääoloista kärsivät eniten ohra ja kaura sekä härkäpapu.

Kasvivalikoiman monipuolisuuden, aikaisen kylvön ja maan rakenteen merkitys korostuivat tänä kasvukautena. Kesän epäonnistumisten arvioidaan lisänneen kiinnostusta syysviljojen ja syysöljykasvien viljelyyn.

Maan eri alueista Etelä-Pohjanmaalla herne ja vehnä onnistuivat odotettua paremmin. Rehumaissin viljelyssä oli puolestaan onnistumisia esimerkiksi Pohjois-Savossa.

Ohrasato huono tai välttävä

Useimmilla Suomen alueilla on kevätviljoista liki kaikki ohra jo puitu. Ohran sadon arvioidaan olevan lähes koko maassa huono tai välttävä.

Kauran puinnit ovat hieman ohraa jäljessä. Kauran sato on jäämässä lähes yhtä huonoksi kuin ohralla, mutta kevätvehnän sadon arvioidaan olevan runsaat puolet tavanomaisesta. Kevätvehnä on puitu valtaosassa maata lähes kokonaan.

Rukiin ja syysvehnän puinnit saatiin päätökseen pari viikkoa sitten. Rukiista ja syysvehnästä jäi pieniä eriä puimatta sateiden vuoksi Karjalassa.

Itäisissä osissa maata arvioidaan enimmillään liki kolmanneksen kevätviljoista jäävän puimatta tai menevän polttoon, Pro Agria lisää.

Viljojen hehtolitrapainoissa ja valkuaispitoisuuksissa on suurta vaihtelua, ja joukossa on erittäin alhaisia hehtolitrapainoja.

Erikoiskasvien puinnit pitkällä

Erikoiskasvien puinnit ovat pitkällä. Kevätrypsin puinnit ovat kääntymässä lopuilleen. Rypsin puinnit ovat eniten kesken Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä.

Kevätrapsin puinnit ovat hieman jäljessä kevätrypsin tilanteesta.

Kevätöljykasvien sato jää keskimääräistä pienemmäksi.

Härkäpapu ja herne on saatu lähes puitua koko maassa. Härkäpavun sato jää keskimääräistä pienemmäksi liki koko maassa. Härkäpapusadon laatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Hernesato oli useimmilla alueilla määrältään keskimääräinen ja laadultaan tyydyttävä.

Kevätviljojen puintien hidas eteneminen vaikeutti syysviljojen kylvöjä elokuussa. Viimeisiä syysvehnälohkoja kylvetään vielä Etelä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Syysviljat ja -öljykasvit näyttävät Pro Agrian mukaan orastuneen nyt hyvin.

Kolmatta säilörehusatoa päästään korjaamaan lähes koko maassa.

Perunasato jää keskimääräisestä

Perunan sadonkorjuu on hyvässä vauhdissa koko maassa. Tärkeimpiin perunantuotantoalueisiin kuuluvalla Pohjanmaalla sadosta on ehditty korjata noin 80 prosenttia. Perunasato jää keskimääräistä pienemmäksi varsinkin kuivuudesta kärsineessä Etelä-Suomessa.

Useimmilla alueilla ruokaperunan sato on tyydyttävä.

Sokerijuurikas jatkaa edelleen kasvuaan. Etelä-Suomessa sokerijuurikkaan sato arvioidaan hyväksi lukuun ottamatta Uuttamaata.

Nurmet ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan sateiden ansiosta. Laidunkauden arvioidaan jatkuvan eteläisessä Suomessa vielä pari viikkoa. Lapissa ja Pohjois-Karjalassa laidunkausi on jo päättynyt.

