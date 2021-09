Nokian toissa kesän kuolonkolarin nuorelle kuskille vaaditaan kuudesta yhdeksään vuotta vankeutta – syyttäjän mukaan mies veti käsijarrusta 120 kilometrin tuntivauhdissa

Syyttäjä vaatii käräjäoikeutta tuomitsemaan Nokian turma-auton kuljettajan vähintään kuuden ja enintään yhdeksän vuoden vankeuteen teon tahallisuusasteesta riippuen. Ulosajossa viime vuoden elokuussa kuoli kolme nuorta.

Syyttäjä katsoo, että mies tappoi tahallisesti kolme kuljettamassaan autossa ollutta nuorta ajettuaan ulos tieltä. Kolarissa kuoli kaksi vuonna 2002 syntynyttä tyttöä ja vuonna 2003 syntynyt poika. Haastehakemuksen mukaan kahdella kyydissä olleista nuorista ei ole ollut turvavyötä käytössä.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies kiistää ajaneensa autoa ulosajon aikaan.

Tekoaikaan 17-vuotias mies ajoi syyttäjän mukaan ulosajohetkellä vähintään 120 kilometrin tuntivauhtia veressään liki 1,7 promillea alkoholia. Syyttäjän mukaan mies oli humalassa lähtiessään kuljettamaan autoa ja nautti lisää alkoholia ajomatkan aikana.

– Ennen ulosajoa ajonopeus on ollut ainakin 170 kilometriä tunnissa ja ulosajon aikaan vähintään 120 kilometriä tunnissa. Tekoaikana tien pinta on ollut paljas ja kuiva, haastehakemuksessa sanotaan.

Haastehakemuksessa kerrotaan, että mies myös kuvasi ajon aikana videoita ja kirjoitti viestejä puhelimella. Auto myös kulki osittain vastaantulevien kaistalla, syyttäjä katsoo.

Syyttäjä perustelee vaadetta tappotuomiosta sillä, että kuljettajan on tekoaikana pitänyt tai tämän on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että vahvassa humalassa kovaa ylinopeutta ajaminen johtaa todennäköisesti ulosajoon ja siten autossa olevien kuolemaan.

Syyttäjä: Puuhun osunut auto repeytyi kahtia

Haastehakemuksen mukaan syytetty mies veti käsijarrusta 120 kilometrin tuntivauhdissa.

– Auto on (syytetyn) käytettyä käsijarrua kulkenut penkereellä ainakin osittaisessa sivuluisussa ja osunut oikea kylki edellä puuhun, joka on katkennut, haastehakemuksessa sanotaan.

– Puuhun osuman seurauksena auto on suuresta nopeudesta ja osumakohdasta johtuen mennyt kahtia ja auton takapenkki on sinkoutunut eteenpäin toiseen puuhun.

Syyttäjän mukaan mies ei ulosajossa painanut jarrua. Syyttäjän mukaan kyydissä olleet kolme nuorta kuolivat välittömästi. Haastehakemuksessa sanotaan, että kuljettaja selvisi vähillä vammoilla, koska osumakohta puuhun oli auton oikealla puolella ja turvatyyny laukesi suojaamaan kuljettajaa.

Syytetty kiistää ajaneensa autoa ulosajohetkellä

Syyttäjä hakee miehelle tuomiota kolmesta nuorena henkilönä tehdystä taposta tai vaihtoehtoisesti kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta nuorena henkilönä. Lisäksi miestä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta nuorena henkilönä sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä.

Käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa mies myöntää syytteen törkeästä rattijuopumuksesta. Hän sanoo ajaneensa autoa aiemmin, mutta kiistää olleensa kuljettajana ulosajon aikaan. Näin ollen hän kiistää syytteet tapoista ja törkeistä kuolemantuottamuksista sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Syyttäjä vaatii pian 19 vuotta täyttävälle miehelle yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta, jos tämä tuomitaan tahallisista henkirikoksista. Jos mies sen sijaan tuomitaan törkeästä huolimattomuudesta tehdyistä törkeistä kuolemantuottamuksista, on hänet syyttäjän mukaan tuomittava kuuden vuoden vankeusrangaistukseen.

Poliisin esitutkinnan valmistuttua juttu siirtyi syyttäjälle epäillyn kolmen tapon sijaan epäiltynä kolmena törkeänä kuolemantuottamuksena. Syyttäjä päätyi kuitenkin syyteharkinnassa siihen, että kyse oli kolmesta tahallisesta henkirikoksesta.

Johanna Latvala

STT

