Syyttäjä vaatii perussuomalaisten kansanedustajalle Sebastian Tynkkyselle sakkoja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – syyttäjän mukaan Tynkkynen panetteli ja solvasi maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kuntavaalikampanjassaan

Syyttäjä vaatii perussuomalaisten kansanedustajalle Sebastian Tynkkyselle vähintään 80 päiväsakon suuruista rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koskee Tynkkysen vuoden 2017 kuntavaalikampanjan aikaan Facebookissa julkaisemia tekstejä.

– Vaalikampanjansa osana Tynkkynen julkaisi sosiaalisen median palvelussa Facebookissa sarjan kertomuksia turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien väitetystä käytöksestä erityisesti naisia ja lapsia kohtaan, syyttäjän haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan eräässä Tynkkysen julkaisemassa tekstissä esimerkiksi väitettiin, että turvapaikanhakijat ahdistelevat Suomessa naisia sekä nuoria poikia. Toisessa julkaisussa Tynkkynen kirjoitti muun muassa, että ”meidän pitää sanoa tytöille kouluissa, että ei saa katsoa silmiin tai pukeutua minihameeseen, koska se on toisessa kulttuurissa lupa raiskata”.

Syyttäjän mukaan teksteissä paneteltiin ja solvattiin maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Syyttäjä katsoo, että Tynkkysen väitteet ja mielipiteet kohdistuivat yleisesti kaikkiin kyseisiin ihmisryhmiin kuuluviin ja olivat siten vahvasti yleistäviä ja ryhmiä leimaavia.

Tekstit ovat syyttäjän mukaan omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa mainittuja ihmisryhmiä kohtaan.

– Poliittisessa tarkoituksessakaan esitetyt ilmaisut, jotka ovat omiaan ruokkimaan suvaitsemattomuutta, eivät nauti sananvapauden suojaa, haastehakemuksessa sanotaan.

”Kyse yhteiskunnallisen ilmiön esiin nostamisesta”

Oulun käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa Tynkkynen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hänen mukaansa syytteessä kuvatut tekstit eivät ole solvaavia tai panettelevia.

Tynkkynen sanoo, että hänen tarkoituksenaan oli nostaa esiin pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä ongelmia ja julkaisujen peruste oli niissä selostettu häiriökäyttäytyminen.

– Kyse on ollut yhteiskunnallisen ilmiön esiin nostamisesta ja vastustamisesta politiikan keinoin eikä mihinkään tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvasta solvaamisesta tai panettelusta, Tynkkysen vastauksessa sanotaan.

Tynkkysen mukaan hänen kirjoituksensa perustuivat kansalaispalautteisiin, joita hän oli saanut poliittisessa toiminnassaan. Näin ollen Tynkkynen katsoo, että hänen toimintansa oli luonteeltaan korostuneesti poliittista viestintää ja aktivismia, joka kuuluu hänen mukaansa sananvapausoikeuden ydinalueelle.

Tynkkynen on aiemmin tuomittu kahdesti kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Molemmat tuomiot koskivat Tynkkysen julkaisemia, muslimeita käsitteleviä kirjoituksia. Lisäksi hän on saanut tuomion uskonrauhan rikkomisesta.

Tynkkynen on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja.

Johanna Latvala

STT

Kuvat: