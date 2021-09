Taleban edennyt Panjshirin laaksossa – Yhdysvallat varoittaa sisällissodasta Afganistanissa

Afganistanissa Talebanin joukot ovat edenneet pitkälle Panjshirin laaksossa. Laaksoa puolustavat maan viimeiset Talebania vastustavat sissijoukot.

Tuoreiden tietojen mukaan Taleban-taistelijat ovat saapuneet Anabahin kylään, joka sijaitsee Panjshirin laaksossa noin 25 kilometrin päässä laakson reunasta. Laakso on kaikkiaan runsaan sadan kilometrin pituinen.

Yhdysvalloissa toimiva Long War Journal -uutissivusto korostaa, että tiedot Panjshirin tilanteesta ovat kuitenkin osin epävarmoja ja ristiriitaisia. Joidenkin vahvistamattomien raporttien mukaan Taleban olisi miehittänyt laaksoa jo laajemminkin.

Kumpikin osapuoli kertoo hallitsevansa tilannetta ja aiheuttaneensa viholliselle mittavia vaurioita.

Monet ovat paenneet alueen kylistä viime päivinä, kirjoittaa italialainen avustusjärjestö Emergency, joka johtaa sairaalaa Panjshirissa.

Panjshirin laaksoon on kerääntynyt muun muassa Afganistanin entisen hallinnon joukkoja. Alue on jo aiemmin ollut tunnettu Taleban-vastaisena keskittymänä.

Alueella perustettu vastarintaliike on kertonut pyrkivänsä luomaan alueelle oman hallinnon ja haluavansa toimia turvapaikkana ihmisille, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi muissa maakunnissa. Laakso on yksi viimeisistä Afganistanin kolkista, jota Taleban ei vielä pidä vallassaan.

Yhdysvaltain korkea-arvoinen kenraali Mark Milley on varoittanut, että Afganistania saattaa uhata laajempi sisällissota. Hän kyseenalaisti Fox News -televisiokanavan haastattelussa sen, kykeneekö Taleban vahvistamaan valtansa pyrkiessään muuttumaan sissijärjestöstä Afganistanin hallinnoksi.

– Luulen, että on olemassa ainakin erittäin merkittävä todennäköisyys laajemmalle sisällissodalle, sanoi Milley, joka on Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja.

Milleyn mukaan Afganistanin sisällissota tarjoaisi kasvualustan kansainvälisen terrorismin uudelle nousulle.

Taleban vaatii naisopiskelijoita peittämään kasvonsa

Taleban on määrännyt Afganistanin yksityisissä yliopistoissa opiskelevia naisia käyttämään kasvot valtaosin peittävää niqabia tai abaya-kaapua. Lisäksi nais- ja miesopiskelijat pitää erottaa toisistaan vähintään verholla.

Naisopiskelijoita ei kuitenkaan käsketä käyttämään kaiken peittävää burkaa, joita naisten piti käyttää Talebanin edellisellä valtakaudella.

Talebanin opetusviranomaisen julkaisemassa pitkässä asiakirjassa määrätään myös, että naisopiskelijoita saa opettaa vain naisopettaja. Jos tämä ei ole mahdollista, myös hyvätapaiset vanhat miehet käyvät.

Käytännössä ohjeita on vaikea toteuttaa.

– Meillä ei ole tarpeeksi naisopettajia tai luokkia, jotta naiset voitaisiin erotella. Mutta se, että he antavat tyttöjen käydä koulua ja yliopistoa, on suuri edistysaskel, kommentoi nimettömänä esiintyvä professori uutistoimisto AFP:lle.

Afganistanin yksityisten yliopistojen on määrä avata ovensa maanantaina.

STT

Kuvat: