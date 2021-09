Taleban julkisti Afganistanin virkaatekevän hallituksen, jonka johtoon nimettiin liikkeen konkari

Afganistania hallitseva äärijärjestö Taleban on julkistanut keskeisiä nimiä maan uuteen hallitukseen. Pääministerinä toimii liikkeen konkari Mullah Mohammad Hassan Akhund, joka toimi varaulkoministerinä edellisessä Taleban-hallinnossa 20 vuotta sitten. Hassaniin kohdistuu YK:n pakotteita.

Talebanin edustajan Zabihullah Mujahidin mukaan nyt julkistettu hallitus on väliaikainen.

– Hallitus ei ole vielä valmis, se on vain virkaatekevä. Yritämme saada ihmisiä muualtakin maasta, Mujahid sanoi.

Varapääministeriksi nimettiin Talebanin perustajiin kuuluva Abdul Ghani Baradar, joka johti aiemmin Talebanin poliittista toimistoa ja oli mukana sopimassa Yhdysvaltain vetäytymisestä viime vuonna.

Ulkoministeriksi puolestaan nousee Amir Khan Muttaqi, joka on toiminut Talebanin neuvottelijana Dohassa, ja joka oli niin ikään mukana edellisessä Taleban-hallinnossa. Puolustusministeriksi nimettiin edellisen Taleban-hallinnon edesmenneen johtajan Mullah Omarin poika Mullah Yaqub. Sisäministerin pestin sai vaikutusvaltaisen ja pelätyn Haqqani-verkoston johtaja ja Talebanin varajohtaja Sirajuddin Haqqani.

Taleban lupaili monimuotoisempaa hallitusta

Ääri-islamilainen Taleban nappasi vallan Afganistanissa viime kuun puolivälissä maan kansainvälisesti tunnustetulta ja länsimaiden tukemalta hallitukselta, joka romahti hetkessä kansainvälisten joukkojen vetäytyessä maasta. Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot saivat vetäytymisensä päätökseen elokuun lopussa kaoottisen evakuointiprosessin varjostamana.

Kansainvälistä tunnustusta havitteleva Taleban on luvannut muodostaa tällä kertaa hallituksen, joka edustaa maan etnistä monimuotoisuutta paremmin kuin vuosien 1996-2001 Taleban-hallinto. Naisia tuskin siltikään nähdään kovin korkealla hallinnossa.

Taleban on lupaillut maltillisempaa hallintoa kuin edellisellä kerralla, jolloin ihmisiä teloitettiin julkisesti, varkailta katkottiin käsiä ja naisten asema oli kammottavan huono. Kansainvälinen yhteisö seuraakin tarkasti, miten liike käytännössä hallitsee Afganistania.

Talebanilla on myös suuria käytännön haasteita Afganistanin hallitsemisessa, sillä maata piinaavat syvät taloudelliset ongelmat ja paheneva humanitaarinen tilanne.

STT

