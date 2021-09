Taleban: Naiset saavat opiskella yliopistoissa, mutta vain miehistä erillään

Afganistanilaiset naiset saavat opiskella yliopistossa niin kauan kun he opiskelevat miehistä erillään, ääriliike Talebanin korkeakoulutuksen ministeri Abdul Baqi Haqqani sanoo.

Osa ihmisistä kuitenkin pelkää, että naiset jäävät joka tapauksessa yliopisto-opetuksen ulkopuolelle, koska yliopistoilla ei ole resursseja tarjota erillisiä opiskelutiloja miehille ja naisille.

Taleban on luvannut aiempaa valtakauttaan enemmän oikeuksia naisille, mutta osa on suhtautunut lupauksiin skeptisesti.

Muun muassa YK:n Afganistan-edustajan Deborah Lyonsin mukaan naisia on jo joillain alueilla estetty tekemästä töitä tai opiskelemasta, Guardian kertoo.

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/12/afghan-women-university-female-only-classrooms-taliban-say

STT

Kuvat: